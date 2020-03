V H.Králové se na 3D tiskárnách naplno rozběhla výroba štítů

V technologickém centru v areálu letiště v Hradci Králové se 26. března 2020 naplno rozběhla výroba ochranných štítů na obličej vyrobených za pomoci 3D tiskáren. Za plného provozu by mělo vznikat více než 200 obličejových štítů denně. Do konce března by jich mělo vzniknout na 1400. Výrobu ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové zajišťují firmy Trilab, Deeplab, Industra a Technologické centrum Hradec Králové.

V technologickém centru v areálu letiště v Hradci Králové se 26. března 2020 naplno rozběhla výroba ochranných štítů na obličej vyrobených za pomoci 3D tiskáren. Za plného provozu by mělo vznikat více než 200 obličejových štítů denně. Do konce března by jich mělo vzniknout na 1400. Výrobu ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové zajišťují firmy Trilab, Deeplab, Industra a Technologické centrum Hradec Králové. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - V technologickém centru v areálu letiště v Hradci Králové se naplno rozběhla výroba ochranných štítů na obličej vyrobených za pomoci 3D tiskáren ve spolupráci pěti institucí. Akce je otevřena také hobby tiskařům, řekli ČTK zástupci Univerzity Hradec Králové (UHK), která je koordinátorem iniciativy nazvané Hradecký štít.

Prvních několik štítů bylo vyrobeno v úterý 24. března, od té doby se výroba navyšuje. Za plného provozu by mělo vznikat více než 200 obličejových štítů denně. Do konce března by jich mělo být na 1400.

"Dnes bychom se měli přiblížit 200 kusům, začínáme s nonstop provozem. Ještě řešíme, jestli bude provoz tří- nebo čtyřsměnný. Na výrobě štítů se denně bude podílet celkem asi 30 lidí včetně dobrovolníků z řad našich studentů," řekl ČTK Richard Cimler z UHK.

Cílem je vybavit těmito ochrannými prostředky lékaře, zdravotnický personál nebo pracovníky sociálních služeb. První štíty směřují především do Fakultní nemocnice (FN) Hradec Králové. Prototypy štítů se již ve FN na několika odděleních testují.

"Z fakultní nemocnice je zájem až o tisíc kusů. Objednávku máme také od krajských zubařů, těm by mělo jít minimálně 400 kusů. Jsme předdomluveni s praktickými lékaři, kteří jich budou poptávat více než 300," řekla ČTK prorektorka UHK Pavlína Springerová. Menší počty štítů půjdou například na hradecký magistrát nebo městské policii.

Materiál a práci poskytuje pro tyto účely zdarma firma Trilab, do konce týdne by měl do projektu finančně vstoupit Královéhradecký kraj, uvedli zástupci UHK.

"Výroba jednoho štítu, tedy jen materiál, bez započtení práce, energií a podobně, vychází na necelých 25 korun," řekl ČTK Springerová.

Výrobu ve spolupráci s univerzitou zajišťují firmy Trilab, která tiskárny k výrobě zapůjčila, Deeplab, Industra a Technologické centrum Hradec Králové. Firma Deeplab zajišťuje kompletaci výrobků, se společností Trilab fungují v technologickém centru. Produkce průhledných hledí štítu je zajištěna pomocí laserového řezání v brněnském makerspace Industra nebo hradeckém Awocadu.

Plastové držáky pro štít vznikají na 25 tiskárnách, dobrovolníci z UHK se starají o tisk a kompletaci celého výrobku. V plánu je zapojení dalších tiskáren i studentů.