V dubnu v ČR zrychlil pokles průmyslové výroby a zpomalil růst stavebnictví

Praha - Průmysl, stavebnictví i zahraniční obchod v Česku si letos v dubnu pohoršily. V průmyslové výrobě zrychlil meziroční pokles z březnových 1,3 procenta na 3,8 procenta. Stavební výroba sice dále rostla, ale její meziroční nárůst zpomalil z březnových 8,8 procenta na čtyři procenta. Zahraniční obchod se v dubnu propadl do schodku 28,4 miliardy korun, což je meziročně o 48 miliard horší výsledek. Loni v dubnu byl totiž zahraničí obchod v přebytku 19,6 miliardy. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Podle analytiků se zřejmě budou problémy v průmyslu, stavebnictví a zahraničním obchodě prohlubovat.

Za meziročním poklesem produkce v průmyslu opět stála podle ČSÚ automobilová výroba, kde přetrvávající problémy s nedostatkem dílů ještě umocnila vysoká srovnávací základna z loňského roku. Výroba motorových vozidel meziročně klesla o téměř 16 procent. "Před rokem jel celý průmysl po ukončení covidových omezení na plné obrátky, a to včetně výroby automobilů," uvedl ředitel statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

V meziměsíčním srovnání byla průmyslová produkce v dubnu nižší o 0,8 procenta. Hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně vzrostla o 3,1 procenta, ale meziměsíčně o dvě procenta klesla. Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se proti loňskému dubnu zvýšil o 0,2 procenta a jejich průměrná hrubá mzda stoupla o 8,2 procenta.

Stavební výroba na rozdíl od průmyslu rostla, ale výkon stavebnictví oslabil. Zatímco v březnu dosahoval meziroční růst stavebnictví podle revidovaných údajů skoro devíti procent, a v únoru dokonce téměř 17 procent, v dubnu to byla už jen čtyři procenta. Pozemní stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 6,3 procenta. Inženýrské stavitelství, tedy budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, meziročně kleslo o 1,8 procenta. Meziměsíčně stavební produkce celkově zaznamenala pokles o 1,9 procenta.

Meziročně poklesl v dubnu počet vydaných stavebních povolení, a to o 9,8 procenta na 7181. Orientační hodnota staveb naopak stoupla o 25,8 procenta na 47,3 miliardy korun. "Pokles počtu stavebních povolení byl zčásti ovlivněn vyšší srovnávací základnou z loňského dubna, kdy stavební úřady doháněly covidové manko. Růst orientační hodnoty byl způsoben povolením velkých staveb dopravní infrastruktury," sdělila vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová. Průměrný počet zaměstnanců ve stavebnictví se v dubnu meziročně zvýšil o 0,9 procenta a jejich průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 10,5 procenta.

Statistici dnes také zveřejnili údaje o počtu nových bytů za loňský rok. V roce 2021 bylo v Česku dokončeno 34.581 bytů, což je o půl procenta více než předloni. Na výstavbu bytů bylo vynaloženo 118 miliard korun. Nejčastěji vznikaly byty ve zděných budovách. Podíl dřevostaveb loni klesl z předloňských 15,6 procenta na 14,7 procenta. "Tento pokles je pravděpodobně způsoben prudkým nárůstem cen stavebního dřeva a OSB desek, který začal začátkem roku 2021," uvedl odborník na stavebnictví z poradenské společnosti KPMG Josef Kupec.

Zahraniční obchod si letos v dubnu meziročně pohoršil o desítky miliard, a skončil tak deficitem 28,4 miliardy korun. "O 48 miliard Kč meziročně nižší obchodní bilanci ovlivnily zejména vyšší ceny ropy a zemního plynu, u kterého byla i větší snaha o předzásobení," sdělil vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Stanislav Konvička. Vývoz meziročně v dubnu klesl o 1,3 procenta na 341,8 miliardy, zatímco dovoz vzrostl o 13,3 procenta na 370,3 miliardy korun.

Analytici většinou očekávají zhoršování situace v průmyslu, stavebnictví i zahraničním obchodě. Slabý dubnový výsledek průmyslu je podle expertů oslovených ČTK zřejmě předzvěstí zhoršení výkonu celé ekonomiky. "Produkce očištěná o rozdílný počet pracovních dní v dubnu meziročně poklesla významněji, než se očekávalo. Zároveň se odpoutala od výsledků předešlých měsíců, které se pohybovaly poblíž meziroční stagnace," uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. "Firmám se kumuluje stále více bariér, což se již začíná stále znatelněji projevovat," sdělil hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek.

Za zpomalením růstu stavební výroby v Česku je dál nedostatek pracovníků, stoupající ceny materiálů či energií. "Výstavba nových projektů se tak výrazně prodražuje, což může vést k jejich odkládání do budoucnosti. Navíc se kvůli růstu úrokových sazeb výrazně zhoršily podmínky pro financování výstavby," uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Jiní analytici ale tvrdí, že stavebnictví v jednotkách procent poroste celý rok.

Deficit zahraničního obchodu bude podle analytiků nadále růst, a to především kvůli snaze předzásobit se plynem. "Dokud se energetická krize nevyřeší - což bude trvat několik let, tak vysoké hodnoty dovozu budou stlačovat obchodní bilanci do deficitu. Ani na straně vývozu není vše růžové. Problémy v odběratelsko-dodavatelských řetězcích budou omezovat hlavně vývoz automobilového průmyslu," sdělil ekonom Deloitte Václav Franče.