V Domažlicích měli nejdelší česko-německý piknikový stůl

Domažlice - U nejdelšího česko-německého piknikového stolu se dnes v Domažlicích sešly stovky lidí. Ke sto metrů dlouhé řadě stolů, táhnoucí se středem náměstí od Dolejší brány k Domažlické věži, usedlo k piknikovým košům s českými i německými potravinami a specialitami v jednu chvíli 383 lidí z obou stran hranice. Vznikl tak nový rekord, který bude zapsaný do české knihy rekordů, řekl ČTK Tomáš Hrábek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, spravující českou databázi rekordů.

"Lidí tady je ještě víc, různě přicházejí, sedají si a zase odcházejí, ale v jednu chvíli, kdy jsme počítali, jich bylo u stolu 383," řekl komisař. V dnešním deštivém počasí jich pořadatelé z organizace Ackermann-Gemeinde ani tolik nečekali. "Přijeli lidé nejen z příhraničí, ale i ze stovky kilometrů vzdálených míst, měli jsme tu lidi, kteří přivezli jídlo z Münsteru i z Brna," řekla jednatelka Ackermann-Gemeinde Marie Neudörfl.

Smyslem akce bylo podle ní uspořádat poblíž hranice setkání Čechů a Němců. Sdružení Ackermann-Gemeinde při německé katolické církvi se věnuje usmíření mezi oběma národy. "Hledali jsme formu setkání a pak jsme si řekli, že nejlepší je, když je člověk v rozhovoru, a to v rozhovoru u jednoho stolu. Když pozná svého souseda, přece jen se překonají určité hranice a možná i předsudky," uvedla.

Lidé v pohraničí na Domažlicku a v přilehlém Bavorsku podle starosty Domažlic Stanislava Antoše (KDU-ČSL) žijí jako sousedé a přátelé. "Jsem přesvědčen, že po 30 letech jsou v pohraniční česko-německé vztahy naprosto v pořádku. Tak, jak by to u sousedů mělo být. Ta doba už stíny poloviny minulého století obrousila," řekl Antoš. Připomněl, že z Domažlicka denně jezdí tisíce lidí za prací do Německa a Němci zas jezdí často do Čech.

Také ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) dnešní piknik přesvědčil o tom, že mezi Čechy a Němci na Domažlicku panují dobré vztahy. "Tahle akce to krásně ukazuje, je to naprosto přirozené, spontánní. Mám velkou radost vidět, že speciálně na takových akcích se ukazuje, že ty jizvy se už zacelily a že to strašení německou otázkou snad už nebude v české politice nikdy fungovat," řekl Dvořák ČTK.

Češi i Němci, někteří ve svých krojích, zasedli v drobném vytrvalém dešti k piknikovým košům, které zaplnili jídlem lidé z obou stran hranice. Nechyběly chodské koláče, buchty, bavorské preclíky, čerstvě napečené housky a perníky, klobásky i šunky, ovoce a zelenina a další krajové speciality. Setkání předcházela mše v zaplněném kostele, k jídlu vyhrávala chodská lidová hudba a lidé mohli navštívit i výstavy v Kulturním centru pivovar.