Praha - Na pracovním trhu chybí kolem 5000 odborně vyučených řezníků. Poptávka po nich je velká, v učení jich je 100. ČTK to řekl ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina. Velké firmy jsou podle něj schopné přijmout i 50 nových řezníků. Hrubá mzda je podle statistik ministerstva průmyslu a obchodu kolem 21.000 korun, ale to podle Katiny neodpovídá realitě, protože jsou do ní započítávaní pomocní pracovníci. Podle šetření svazu si u standardně fungující firmy vydělá kvalifikovaný řezník až 40.000 korun hrubého měsíčně.

Podle Katiny bude poptávka po řeznících v dalších 15 letech stejná jako nyní, možná i větší. Větší míra mechanizace je nebude podle něj moci nahradit. "S jistým stupněm robotizace se můžeme setkat u velkých výrobců například v Německu nebo v Dánsku. Páteř oboru u nás i v zahraničí ale tvoří střední podniky. I u nich najdeme robotizaci, respektive mechanizaci, ale naše práce stále spočívá především v odborných činnostech, které musí vykonávat kvalifikovaní lidé," dodal na dotaz ČTK.

Obor řezník-uzenář se podle Katiny nyní vyučuje na 24 školách. "Řezničina už dnes není tím, čím byla kdysi, ačkoliv se po staletí těší úctě a respektu. Dnešní absolventi mohou najít široké uplatnění v nejrůznějších profesích, od bouračů přes ty, jejichž práce je vidět přímo na pultech řeznictví, až po kuchaře v prestižních restauracích, a to i včetně těch známých z televizních reality show," uvedl.

V Česku ve čtvrtek začala platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa. Příjemci ho musí nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely a žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Ministerstvo zemědělství tak učinilo po nálezu přibližně 700 kilogramů masa se salmonelami z Polska. Kolem 110 kilogramů z něj bylo zpracováno, zbytek se dohledal a zlikvidoval. Někteří obchodníci přestávají hovězí v Polsku nakupovat. Podle polského ministra zemědělství Jana Krzysztofa Ardanowského se problémy s polským jídlem zveličují.