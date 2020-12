V ČR bude o víkendu silný vítr, na východě bude dnes ještě sněžit

Praha - Českou republiku zasáhne silný vítr, foukat bude od pátku po celý víkend na většině území. Na horách může být vichřice. Na východě země se dnes ještě čeká sněžení, při kterém může ojediněle připadnout do pěti centimetrů sněhu. V případě mrznoucího deště se tam pravděpodobně bude tvořit ledovka. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Silný jihovýchodní vítr s nárazy kolem 70 kilometrů v hodině a na horách kolem 110 kilometrů v hodině meteorologové očekávají od noci na pátek do noci na pondělí v Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Ve středních a jižních Čechách má začít foukat o něco později, v pátek večer, a vítr by tam měl dosahovat v nárazech kolem 70 kilometrů v hodině.

Podle meteorologů silný vítr může lámat větve a stromy a způsobit škody na domech. Zkomplikovat by tak mohl i dopravu. Stejné problémy může způsobit sněžení, které meteorologové očekávají do dnešního večera ještě na Moravě a ve Slezsku. Obyvatelé by se tam měli mít na pozoru i před ledovkou, která se tam může tvořit při mrznoucím dešti do dnešní půlnoci.

Sněžení přitom zkomplikovalo dopravu ve velké části Česka již dnes ráno a dopoledne. Na řadě míst havarovala auta a zablokovala silnice, na vině bylo podle policistů často nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky.