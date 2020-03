V Číně je v současnosti 1,5 milionu poštovních zásilek do Česka

Praha - V Číně v současnosti zůstává kolem 1,5 milionu poštovních zásilek, které mají adresáty v České republice. Vzhledem k nedostatečným mezinárodním přepravním kapacitám není jasné, kdy budou z Číny odeslány, aby je mohla Česká pošta dodat tuzemským adresátům. Uvedl to mluvčí pošty Matyáš Vitík. Česká pošta má k dnešku uzavřených 137 z 3200 poboček kvůli šíření koronaviru. Je to o čtyři více, než v pondělí. Celkem 26 pošt se znovu otevřelo.

Pošta podle Vitíka doručuje svým zákazníkům v České republice zásilky z Číny a čínských e-shopů, které od zahraničních dopravců dostane v tuzemsku do přepravy. "Pokud zahraniční e-shop není kvůli současným limitům v mezinárodní přepravě schopen dopravit zásilku po řádném objednání svým zákazníkem do přepravy, na kterou by měla Česká pošta vliv, nemůžeme garantovat její doručení adresátovi v Česku," uvedl.

Denní průměr zpracovaných zásilek, které mají odesilatele v Číně, v běžném období je ve vnitřní logistice České pošty 100.000 kusů. V současné době zpracovává necelých 18.000 zásilek z Číny denně a objemy zatím stále klesají.

Nadále platí opatření České pošty, že kvůli přepravním kapacitám zahraničních poštovních operátorů nepřijímá zásilky určené adresátům v Číně, protože nemůže garantovat jejich včasné dodání. Pošta nedoručuje ani do Izraele, Íránu, Jižní Koreje, Arménie, Azerbajdžánu, Uzbekistánu, Kypru, Gruzie, Ruska, Nového Zélandu, Peru, Senegalu, Rwandy, Kajmanských ostrovů, Tuniska, Moldavska a Lotyšska.

Počet zavřených pošt stoupl o čtyři na 137

Česká pošta má k dnešku uzavřených 137 z 3200 poboček kvůli šíření koronaviru. Je to o čtyři více, než v pondělí. Celkem 26 pošt se do dneška podařilo znovu otevřít. Uvedli to zástupci pošty.

Nejvíce uzavřených poboček Česká pošta eviduje v Pardubickém kraji, dále ve Středočeském, v Plzeňském a Královéhradeckém kraji.

Od 19. března mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16:00 hodin a o víkendech jsou zavřené. Zároveň jsou pošty ráno do 09:00 hodin otevřené pouze pro seniory nad 65 let.