V chovu se 742.000 slepic na Tachovsku je ptačí chřipka, největší ohnisko v ČR

Plzeň - Ve velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku se dnes potvrdila ptačí chřipka. Ve třech halách tam chová firma Česká drůbež s.r.o. 742.000 nosnic. Jde o dosud největší ohnisko ptačí chřipky v Česku. Státní veterinární správa (SVS) dnes potvrdila ptačí chřipku subtypu H5N1, která je potenciálně přenosná na člověka. V současné době se čeká na stanovení patogenity viru, řekl ČTK mluvčí SVS Petr Majer. Vybíjení drůbeže začne zřejmě po víkendu.

"Důvodem k odebrání vzorků a zahájení šetření ze strany veterinárních inspektorů byla skutečnost, že chovatel ve spolupráci se soukromým veterinárním lékařem nahlásil náhlý zvýšený úhyn drůbeže v jedné ze tří hal," uvedl Majer. V chovu ihned přijali předběžná opatření k zamezení šíření nákazy. SVS se ve spolupráci s hasiči připravuje k utracení drůbeže. Kolem ohniska budou vymezena uzavřená pásma a v nich přijata mimořádná veterinární opatření, dodal Majer.

Ohnisko na Tachovsku je letošním devatenáctým, od začátku prosince jde o devátý výskyt. V celém Česku je od 14. prosince zakázán kvůli ptačí chřipce venkovní chov drůbeže. Chovatelé tak musí ptactvo umístit do budov. Výjimku mají chovatelé holubů a běžců, jako jsou třeba pštrosi. Pokud není trvalé přemístění ptáků do budovy možné, musí chovatelé maximálně omezit kontakt drůbeže s volně žijícími ptáky. Nařídila to SVS, protože počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v zemi roste.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) minulý týden uvedl, že Evropa už déle než rok prochází nejničivější epidemií ptačí chřipky v historii. V nakažených chovech bylo vybito přes 50 milionů kusů drůbeže a se začátkem zimy se intenzita viru zdvojnásobila. Bilance utracených ptáků navíc nezahrnuje preventivní vybíjení zdravých zvířat v okolí ohnisek nákazy.

Od loňského října do letošního září se virus ptačí chřipky vyskytl ve 37 evropských zemích. Rozšířil se už také do Severní Ameriky a objevil se i v Ekvádoru, který začátkem prosince aktivoval plán na ochranu volně žijících ptáků na Galapágách.

Dosud největší ohnisko ptačí chřipky v ČR objevili dosud veterináři závěrem loňského roku ve velkochovu drůbeže v Libotenicích na Litoměřicku, kde bylo skoro 190.000 kusů drůbeže. Nákaza subtypem H5N1 se tam objevila 22. prosince, o den později byla potvrzena. Likvidace začala po Vánocích a trvala do 1. ledna. Zničeno bylo také skoro 1,7 milionu kusů vajec. Následovala mechanická očista a závěrečná dezinfekce. Drůbežárna zůstává prázdná, první slepice se do hal vrátí nejspíš začátkem příštího roku. Firma neměla na nákup kuřic po náročné likvidaci a dezinfekci peníze. Ztráty převyšují desítky milionů korun.