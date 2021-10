V Českých Budějovicích dnes naměřili 25,3 stupně Celsia, nejvíce v ČR

České Budějovice - V Českých Budějovicích dnes naměřili 25,3 stupně Celsia. Jedná se o nejvyšší hodnotu v ČR. Stanice překonala teplotní rekord pro 20. říjen z roku 1907. Tehdy meteorologové naměřili 22,8 stupně Celsia. ČTK to řekl Daniel Maňhal z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

"Rekordy pro dnešní den dnes překonalo 15 z 19 jihočeských stanic, kde měří více než 30 let," uvedl. V Byňově na Českobudějovicku bylo 24,3 stupně Celsia. Znamená to překonání maxima z roku 2013 o 4,3 stupně. V Třeboni na Jindřichohradecku naměřili 23,9 stupně. Doposud platil rekord z roku 2013, kdy bylo 20. října 19,6 stupně Celsia. Rovněž v šumavském Churáňově na Prachaticku zaznamenali vysokou teplotu. Stanice leží v 1100 metrech nad mořem a přesto tam dnes bylo téměř 20 stupňů Celsia.

Maňhal uvedl, že výjimečné teplo ve čtvrtek vystřídá silný vítr, který zasáhne především západní část regionu. Meteorologové pak na jihu Čech očekávají teploty v rozmezí 14 až 17 stupňů Celsia.

Počasí přepsalo rekordy většiny stanic západu Čech, nejtepleji bylo v Klatovech

Teplé podzimní počasí dnes na většině západočeských stanic překonalo dosavadní teplotní rekordy. Nejtepleji bylo dnes v Plzeňském kraji v Klatovech, kde meteorologové naměřili 22,8 stupně. Přepsal se tak dosavadní teplotní rekord stanice pro dnešní den z roku 1943, kdy bylo 21,9 stupně. V Karlovarském kraji měli dnes nejtepleji v Sokolově, kde teploměr vystoupal na 19,4 stupně, dosavadní rekord z roku 2017 byl 16,1 stupně. V Sokolově se ale počasí zatím neměří souvisle ani 20 let, stanice v Klatovech má více než stoletou řadu měření, řekla dnes ČTK Simona Procházková z plzeňské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

Z 15 stanic, které v Plzeňském kraji měří počasí 20 a více let, se dnes přepsaly dosavadní rekordy na 11 místech. Rekord z roku 1943 překonalo dnešní počasí kromě Klatov také v Nepomuku. Dnes tam naměřili 22,6 stupně, před 78 lety to bylo 21,7 stupně. Nad 22 stupňů se dnes vyšplhala teplota ještě například v Plzni - Bolevci, kde bylo odpoledne 22,3 stupně. O celé dva stupně, na 20,8 stupně Celsia, se dnes zvedl dosavadní rekord stanice ve Stříbře na Tachovsku z roku 1963. Ve Zbirohu na Rokycansku překonalo dnešní počasí dosavadní, osm let starý, rekord o 2,8 stupně. Teploměr tam vyšplhal na 21,5 stupně.

Ze stanic v Karlovarském kraji, které měří teplotu pravidelně 20 a více let, bylo nejtepleji v Karlových Varech - Olšových Vratech. Meteorologové tam dnes naměřili 18,7 stupně Celsia, dosavadní rekord pro dnešní den byl 17,1 stupně z roku 1963. Na stanici v Karlových Varech bylo dnes 17,9 stupně, což bylo o dvě desetiny více než v dosud rekordním 20. říjnu roku 1953.