V Česku je stále tisíc VW Brouků starých přes půl století

Praha - V Česku stále jezdí několik tisíc legendárních vozů VW "Brouk". Z toho zhruba tisícovka je starší 50 let. Naopak novodobých brouků New Beetle je asi 1200. Vyplývá to z údajů centrálního registru vozidel.

Od zahájení výroby lidového vozu uplyne v neděli 75 let. "Typ 1 se pod neoficiálním označením Brouk stal na celém světě tak populární jako žádný jiný automobil. Rekordmanem byl jak dobou výroby, tak i výrobními počty," uvedl mluvčí českého zastoupení VW David Valenta. Vyráběl se až do července roku 2003 v Mexiku. Produkce jeho nástupce New Beetle v mexické Pueble skončila v loňském roce. Celkem se vyrobilo 21,5 milionu klasických brouků.

Majitelé VW Brouk a multivanů přezdívaných Bus se v Česku sdružují do několika klubů. Těch je okolo desítky. Kluby pořádají spanilé jízdy nebo srazy a jejich weby fungují také jako burza dílů a vozů nebo zdroj technických informací.

Cena klasických brouků na českém trhu začíná na zhruba 50.000 Kč za vraky určené ke kompletní renovaci, od 100.000 lze pořídit zachovalé pojízdné kusy. Cena aut z prvních ročníků se může blížit až k milionu korun.

Lidové vozidlo původně plánovali ještě před druhou světovou válkou Národní socialisté. Za jeho vývojem stál český konstruktér Ferdinand Porsche. Do konce války opustilo brány závodu Volkswagen jen 630 vozů modelu, který dostal v roce 1938 označení KdF-Wagen. Až pod britskou správou v roce 1945 začala civilní výroba.

Nenáročný vůz se vzduchem chlazeným motorem boxer a charakteristickou oblou karoserií se zasloužil o poválečnou motorizaci Německa i jiných zemí. V 60. letech zaplavil i Spojené státy, kde si jej mimo jiné oblíbili hippies. Brouk se zapsal do automobilové historie podobně jako další lidové vozy Citroën 2CV "kachna" nebo Fiat 500.