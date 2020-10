V Česku dnes přibylo 5560 případů koronaviru

Praha - V Česku dnes do večera přibylo 5560 případů koronaviru, jen o 119 méně než byl rekordní nárůst do středečních 18:00. Počet aktuálně nemocných tak překročil 82.000. Většina z nich má mírný průběh nemoci, nadále ale rychle přibývá hospitalizovaných. Počet lidí s nemocí covid-19 v nemocnicích vzrostl za den o 242 na 2920, ve vážném stavu bylo ke středě 543 z nich, o 25 víc než o den dřív. Úmrtí s covidem od středy přibylo 46 na 1218, rekordní pondělní počet zemřelých za jeden den stoupl na 62. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Laboratoře ve středu v Česku podruhé v řadě otestovaly na koronavirus dosud nejvíc lidí za jeden den. Testů bylo 34.612, zhruba o 3600 víc než v úterý. Onemocnění se prokázalo u 27,6 procenta z testovaných.

Ve středu byl rekordní také celodenní počet nových případů covidu-19, hygienici jich potvrdili 9544. Od březnového počátku šíření nemoci v ČR odhalili 144.849 nakažených, vyléčil se zatím zhruba každý čtvrtý z deseti.

Celkový počet případů se za říjen už víc než zdvojnásobil, ČR má už od počátku měsíce vyšší denní přírůstky než mnohem větší Německo. Téměř dvojnásobný je nyní proti konci září počet úmrtí, k trojnásobku se blíží počet hospitalizovaných s koronavirem i pacientů ve vážném stavu.

Čísla jsou katastrofální a prognóza není dobrá, uvedl dnes premiér Andrej Babiš (ANO). Stát se proto snaží zajistit záložní lůžka mimo nemocnice, armáda začne asi v sobotu budovat polní nemocnici na výstavišti v pražských Letňanech.

Nejrychleji se nemoc nadále šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno přibližně 695 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje severní Plzeňsko a Příbramsko shodně s 632 případy na 100.000 obyvatel za poslední týden. Pod 200 má tento údaj aktuálně jen Mostecko, Chebsko, Jičínsko, Břeclavsko a Karlovarsko.

Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy v celém Česku zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti.

Lidé by měli podle hygieniků dodržovat základní hygienická pravidla pod zkratkou 3R. Patří k nim nošení roušek, pravidelné mytí rukou a dodržování dvoumetrových rozestupů.