V části přírodních koupališť se množí zdraví nebezpečné sinice

Praha - V části přírodních koupališť v Česku se v uplynulém týdnu rozmnožily zdraví nebezpečné sinice. Daří se jim v teplém počasí a vytvářejí škodlivé látky. Stále však lidé najdou v každém kraji řadu míst, kde se mohou koupat bez obav. Vyplývá to z informací krajských hygienických stanic.

Třeba v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody třetina ploch sledovaných hygieniky. Nejhorší je situace na rybníku Bažantník u kempu v Sedmihorkách v Českém ráji, kde kvůli přemnoženým sinicím platí zákaz koupání. Nevhodné ke koupání jsou také Hamerské jezero a koupaliště v Chrastavě na Liberecku. V Královéhradeckém kraji je voda nevhodná ke koupání v Dolcích u Trutnova a po koupání ve Stříbrném rybníku na okraji Hradce Králové doporučují hygienici sprchu.

Na Vysočině dál platí zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku a nevhodná ke koupání je voda v nádrži Pilská ve Žďáru nad Sázavou. Na některých místech se ale kvalita vody v posledním týdnu naopak zlepšila. Patří mezi ně přehrady Trnávka či Dalešice. Ve středočeských koupalištích zůstává kvalita vody dobrá. Mírně zhoršené vlastnosti má voda jen na několika místech, koupání to ale nebrání. V Pardubickém kraji se stále lze koupat na všech sledovaných místech, ale například po koupání v přehradě u Seče na Chrudimsku by se lidé měli osprchovat.

Kvalita vody v přírodních koupalištích v Ústeckém kraji zůstává většinou dobrá. Výjimkou je nádrž ve Velkém Šenově na Děčínsku, kde se přemnožily sinice. V Karlovarském kraji hygienici v tomto týdnu aktuální odběry neprováděli. Při posledním měření platil zákaz koupání ve Velkém rybníce u Hroznětína. V plzeňském kraji není kvůli sinicím voda vhodná ke koupání v přehradě České údolí u Plzně a v polovině přehrady Hracholusky od Butova k silničnímu mostu.

V Moravskoslezském kraji dnes hygienici zakázali kvůli sinicím koupání v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku. Zhoršená je kvalita vody ve Vrbickém jezeře v Bohumíně na Karvinsku. Neměli by se tam koupat citliví jedinci jako těhotné ženy, děti nebo alergici. Za rizikové považují hygienici i koupání v nádrži Brušperk či Těrlické přehradě s ohledem na přítomnost cerkárií - larev ptačích motolic - v minulých sezonách.

Na jihu Moravy má horší kvalitu voda v nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku nebo ve Výrovicích na Znojemsku. Na obou místech se lze koupat, citlivým jedincům by to ale mohlo způsobit problémy. Jinde v kraji je ale koupání možné bez problémů. Ve Zlínském kraji je zhoršená kvalita vody na Pahrbku, slepém rameni řeky Moravy u Napajedel na Zlínsku. Lidé by se měli po koupání osprchovat. Mírně zhoršená kvalita vody je v kraji i kvůli vyššímu obsahu chlorofylu, tedy zeleného barviva v rostlinách či vodních řasách, v luhačovické přehradě a nádrži Horní Bečva na Vsetínsku. Stále je však vhodná ke koupání.