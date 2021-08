V bytové nouzi je až 62.000 domácností a až 166.000 lidí, ukázala analýza

Praha - V provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova v Česku může být až 62.000 domácností. V nich může žít až kolem 166.000 lidí, z nich až 51.000 dětí. Nejhorší je situace v největších městech a také v severních Čechách a na severní Moravě. Problémy s bydlením má stále více seniorů, tvoří už pětinu obyvatel ubytoven. Výsledky zprávy o problémech s bydlením v Česku za rok 2020 na tiskové konferenci představil analytik iniciativy Za bydlení Jan Klusáček. V posledních letech počty vzrostly. Podle minulé analýzy z roku 2018 bylo v bytové nouzi asi 54.000 domácností. V nich žilo kolem 83.000 lidí, z toho 20.500 dětí.

"Vidíme vývoj. Nejsou to ani tak lidé na ubytovnách, jako ve špatných, nevyhovujících bytech. Týká se to také čím dál více seniorů. Kromě bytové nouze je tu ale širší problém nedostupnosti bydlení a ohrožení ztrátou bydlení. Když tyto tři kategorie sečteme, tak je to asi půl milionu domácností, to znamená zhruba každý desátý člověk v České republice," řekl ČTK šéf Platformy pro sociální bydlení Vít Lesák.

Ve vážné bytové nouzi jsou lidé bez domova či v provizorním přístřeší, v ubytovnách, azylových domech, nevyhovujících bytech, ústavech či přechodně u příbuzných a známých. Autoři sledovali počty lidí v azylových domech a situaci v asi 190 ubytovnách. Zaměřili se na dostupnost bydlení ve vybraných městech. Využili také údaje o vyplacených dávkách, ze sčítání lidí bez domova či z pravidelného statistického průzkumu o životních podmínkách domácností. Iniciativu Za bydlení tvoří organizace na pomoc potřebným, akademici a několik obcí a měst.

Ve vážné bytové nouzi je v Česku podle autorů minimálně 35.000 domácností. Může jich být ale až 62.000. V nevyhovujících podmínkách tak vyrůstá 20.000 až 51.000 dětí. V azylových domech podle zjištění žije víc než 3000 domácností, tedy zhruba 5400 až 6000 lidí. V ubytovnách dlouhodobě bydlí 8000 až 11.000 domácností. Může to být 13.000 až 18.000 dospělých a dětí. Bez střechy nad hlavou zůstalo 11.000 až 17.000 osob. V ústavech a dalších zařízeních pobývá kolem 5000 až 7600 osob, které se nemají kam vrátit. V přelidněném bytě či v bytě bez koupelny, kuchyně, tekoucí vody, elektřiny a dalších náležitostí přebývá podle zjištění expertů až 25.000 domácností. Může to být až 118.000 osob, minimálně ale 39.000. Autoři v analýze uvádějí nejnižší a nejvyšší počty. Postupovali tak po poradě se statistiky.

Podle zprávy nejvyšší počty domácností v bytové nouzi jsou v největších městech, tedy v Praze, Brně a Ostravě. Nejvyšší podíl je pak v chudších regionech, tedy v severních Čechách a na severu Moravy, upřesnil analytik.

Výsledky ukázaly, že na ubytovnách přibývá seniorů. Podle Klusáčka tak starší lidé tvoří až pětinu domácností z ubytoven. Víc lidí ve vyšším věku je i v azylových domech. Třetina ze seniorů se do problémů dostala až po šedesátce. Celkem je v bytovné nouzi minimálně 5500 osob nad 65 let. Většinou jsou to vdovy.

Ztráta bydlení podle zjištění hrozí 130.000 až 190.000 domácností. Týkat se to může až 400.000 lidí. Mívají například nájemní smlouvy na krátkou dobu a nemají jistotu, že se prodlouží. Nadměrné náklady za bydlení má pak 290.000 až 350.000 domácností. Podle Klusáčka platí lidé víc než dvě pětiny svého příjmy. Může to být až půl milionu osob. Často to bývají lidé v penzi.

V Praze má nadměrné náklady na bydlení každá pátá domácnost, v Ústeckém a Karlovarském kraji každá šestá a v Jihomoravském kraji každá devátá. V ostatních regionech je to pak zhruba každá čtrnáctá domácnost.

Celkově problémy s bydlením kvůli bytové nouzi, nadměrným nákladům či hrozící ztrátě může mít až 600.000 domácností. Dohromady to může být 1,07 milionu lidí. Zhruba čtvrtina z nich jsou děti. Podle autorů zprávy jen výstavba nových bytů situaci nevyřeší. Stát by měl mimo jiné podpořit obce při odkoupení starších bytů, víc by se měly využívat i dávky na bydlení, míní experti. Zdůrazňují, že potřeba je zákon o bydlení.