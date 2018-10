Břehy (Pardubicko) - V Břehách na Pardubicku začal výlov rybníka Buňkov. Veterinární správa nařídila likvidaci všech ryb kvůli herpes viru. Není přenosný na člověka, ale mohl by se rozšířit do dalších chovů. ČTK to řekl zástupce ředitele Krajské veterinární správy Radek Axmann. Výlov 80 až 90 tun ryb potrvá nejspíš do čtvrtka.

Nákaza se do rybníka patrně dostala od nemocných ryb ze zahradního jezírka, které tam někdo hodil. Vypouštění rybníka, který má rozlohu přes 50 hektarů, trvalo 20 dní. Rybáři začali pracovat ráno. Ryby třídí podle druhů, váží a přemisťují do asanačního kontejneru k utracení.

Kontejner pojme sedm tun ryb. Kontejnery jsou naplněné vodou bez kyslíku. V této vodě je jen oxid uhličitý. Mrtvé ryby zlikviduje kafilerie. Po skončení výlovu musí rybáři rybník dezinfikovat. Na břehy a loviště použijí dezinfekční prostředky, dno rybníka posypou vápnem. Poté musí zůstat minimálně šest týdnů ladem.

"Je veliká výhoda, že rybáři plánují naplnit (rybník) až na jaře. Bude ležet celou zimu a dojde k důkladnému přemrznutí dna," uvedl Axmann.

V Buňkově jsou chováni kapři a dravé ryby ve věku kolem tří let a mají tržní váhu. Rybáři museli už dřív zlikvidovat chovy ve dvou malých rybnících nedaleko. Vylovili dvouleté kapry v Račanském rybníce, kde se nákaza vyskytla také. Vypustili i rybník Malý Buňkov napájený z Buňkova. Hrozilo, že herpes virus se tam rovněž dostane.

"Mohlo se stát, že tam někdo hodil ryby ze zahradního jezírka, které už měly problém. Což je nejpravděpodobnější hypotéza, protože ve dvou slovených rybnících byly barevné ryby, které tam rybáři vůbec nenasazovali," řekl Axmann.