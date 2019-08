V Brně představili zrenovovanou tramvaj 4MT z 50. let

Brno - Brněnský dopravní podnik dnes představil zrenovovanou tramvaj 4MT, která se vyráběla v Královopolské strojírně v letech 1950 až 1954. Dvounápravové vozy byly určené speciálně pro Brno a dojezdily ve městě s rozmachem čtyřnápravových tramvají typu T v roce 1974. Veřejnosti ji podnik představí poprvé na velkých oslavách 150 let MHD 31. srpna v Lidické ulici, řekl dnes na tiskové konferenci generální ředitel Miloš Havránek.

Renovovaná tramvaj je další z vozidel, které vzniklo v projektu retrovozů. Podnik pod Havránkovým vedením postupně uvádí do původního stavu tramvaje, trolejbusy i autobusy, které ve městě v minulosti jezdily nebo se jejich epocha chýlí ke konci. "Původně jsem si myslel, že do takto starých vozů se nebudeme pouštět. Cloumají mnou emoce, když vidím, co naši lidé v dílnách dokážou vyrobit, protože řada věcí se musela dělat nově. Tuto tramvaj jsme našli jako včelín a deset lidí na ní pracovalo dva roky. Teď se můžou lidi posadit do historie," řekl Havránek.

Podnik nyní hledá jak vůz využít, aby se jím mohli cestující pravidelně vozit. "Chceme, aby co nejvíce historických vozů bylo pojízdných, protože když vidíte oči dětí jedoucích s babičkami, je to něco úžasného," řekl Havránek.

Vedoucí projektu obnovy retrovozů Jiří Černý řekl, že z původní tramvaje bylo možné použít skříň, ač značně zkorodovanou. Kupodivu se zachovaly i motory a odporníky. "Spoustu dalších prvků jsme si museli sami vyrobit a některé náročnější díly, na které nemáme technologie, jsme si objednali u externích firem, například nápravy," řekl Černý. Podle něj je tramvaj z 98 procent v podobě, jako před téměř 70 lety. Náklady na renovaci ještě podnik nevyčíslil.

V retroprogramu už vzniklo deset tramvají a vlečných vozů, tři autobusy a trolejbus. "Například článkový autobus Karosa z roku 2006 lidé jako historický vnímat nebudou, ale najde si svůj čas za deset, 20 let," řekl Černý. Vedle silničních vozidel se nyní rekonstruuje i poválečná loď Dallas, které se vrátí její původní jméno Moskva.