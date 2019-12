V Beskydech v sobotu začne lyžovat, na Vysočině rozhodne počasí

Bílá (Frýdecko-Místecko) - Největší lyžařský areál v Moravskoslezském kraji Ski Bílá na Frýdecko-Místecku v sobotu zahájí provoz. Po zhruba týdenních přípravách se v areálu spustí sedačková lanovka a otevře červená sjezdovka pod ní v délce jednoho kilometru. Lyžovat se bude za speciální cenu 200 korun na den, řekl dnes ČTK marketingový a projektový manažer lyžařského centra Václav Vrzgula.

V areálu, kde je 5,5 kilometru sjezdových tratí, z nichž tři kilometry je možné využít i pro večerní lyžování, se naplno zasněžuje. "Minulý víkend jsme začali, těch mrazivých dnů sice nebylo tolik, nicméně meteorologové předpovídali méně optimistický výhled mrazu, ale nakonec nás to překvapilo," uvedl Vrzgula. Teploty v údolí totiž v posledních dvou dnech klesly až k minus deseti stupňům Celsia.

"Takže ideální podmínky pro zasněžování. Přírodního sněhu tady je přibližně pět centimetrů, je to spíše takový poprašek. V podstatě ale ještě stále zasněžujeme, využíváme toho mrazu na severní straně areálu, kde slunce nesvítí," doplnil Vrzgula.

V sobotu se otevře červená sportovní sjezdovka, která je vhodná hlavně pro zkušenější lyžaře. Během dne si navíc návštěvníci budou moci vyzkoušet skialpové vybavení a v areálu se budou konat skialpové závody. "Bude tady i zábava pro děti, které budou moci sáňkovat. Zároveň bude otevřen i dětský lyžařský park, kde budou v provozu dva pojízdné pásy, takže lze využít i dětskou lyžařskou školku. Potom budeme mít u lanovky připravenou sjezdovku Javořinka, která bude sloužit právě pro to skialpové testování," řekl Vrzgula.

Lyžovat se v areálu od sobotního otevření bude denně od 09:00 do 16:00, zatím bez večerního lyžování. V týdnu jsou na skipasy připraveny čtyřicetiprocentní slevy, další víkend pak budou ceny levnější o 20 procent. Celodenní jízdné letos dospělého přijde na 540 korun, tedy o deset korun více než v loňské sezoně. Nově letos areál po několika letech vrací do provozu dvouhodinový skipas, který bude stát 380 korun. Novinkou je také to, že sezona letos nebude rozdělena na hlavní a vedlejší, areál se ale chystá pořádat různé slevové akce. Během víkendu by měly podle Vrzguly být příznivé podmínky, i když se má mírně oteplit. Červená sportovní sjezdovka je zasněžena v téměř celé šíři a je na ní od deseti do 40 centimetrů sněhu.

Vlekaři na Vysočině vyrábí sníh, o lyžování rozhodne počasí

Provozovatelé lyžařských sjezdovek na Vysočině začali v minulých mrazivých dnech vyrábět technický sníh. O zahájení lyžařské sezony podle dnešní ankety ČTK rozhodne počasí, tento víkend s lyžováním kvůli ohlášenému oteplení vlekaři nepočítají. Důležité je podle nich hlavně to, aby se dalo lyžovat o vánočních prázdninách. Na Šacberku u Jihlavy by mohl vlek začít jezdit v polovině příštího týdne.

"Pokud nic nezklame, tak je předpoklad, že příští víkend už budeme v provozu," uvedl Havlíček. Sněhová děla v tomto skiareálu fungovala poprvé minulou sobotu, od té doby se podle Havlíčka už podařilo vyrobit významné zásoby sněhu.

Také na sjezdovkách v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku přibyl první technický sníh v noci na minulou neděli, sněhová děla pak zase fungovala od úterý. "Sněžili jsme, jak my říkáme, na kupy, nerozhrnujeme to. Čekáme, jak se bude vyvíjet ta obleva," řekla Magda Vaňková, která má na starosti oba lyžařské areály. Dodala, že hlavním cílem je lyžování o Vánocích.

Technický sníh už je vidět také na sjezdovkách na Žďársku, například na novoměstském Harusově kopci, na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí nebo v Novém Jimramově. Ani jejich správci ještě o možném zahájení lyžařské sezony nerozhodli.

Výrobu technického sněhu v posledních dnech zahájila také společnost Lyžařský areál Čeřínek, která si sjezdovku na vrchu Čeřínek pronajala od Sportovního klubu Jihlava. Minulou zimu se tam vleky kvůli chybějícímu nájemci nerozjely.

Havlíčkobrodský spolek Lyžař, který provozuje sjezdovku ve Vysoké, stále ještě neuzavřel jednání o nájmu s novým majitelem části pozemků. Minulou zimu na této sjezdovce ze stejného důvodu fungoval krátce jen dětský vlek.

Vloni se první sjezdovky na Vysočině otevřely v polovině prosince, lyžovalo se do druhé poloviny března. V provozu bylo i 14 sjezdovek, lyžovat se dalo také na svazích závislých zčásti na přírodním sněhu. Správci sjezdovek pak vesměs uváděli, že na minulé zimě neprodělali.