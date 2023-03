V Bachmutu zabíjíme Rusy, aby nemohli útočit jinde, řekl Čech deníku El País

Madrid/Kyjev - Boje na východě Ukrajiny, zejména nyní v Bachmutu jsou velmi tvrdé, Rusové ve válce ztrácí každý den nejméně 800 vojáků a ztráty na ukrajinské straně jsou také veliké, tvrdí čtyřiapadesátiletý Čech, který bojuje už rok na Ukrajině. V rozhovoru s reportérem španělského deníku El País popsal boje v Bachmutu jako peklo, v němž vojáci bojují dům od domu o území, ale i o své životy všemi prostředky.

"Mnohdy přijdou Rusové až na naše pozice, a pak je to boj tělo na tělo. A když střelná zbraň nestačí, vezmeš, co máš po ruce: nůž, lopatku, botu, bráníš se čímkoliv, abys přežil," popsal boj v první linii Čech, který udal jen své křestní jméno Miloš a který před válkou na Ukrajině žil na španělských Kanárských ostrovech. On sám byl před měsícem v Bachmutu raněn. Život mu zachránila neprůstřelná vesta a taky náhoda. "Měl jsem zlomená dvě žebra, ale kdyby šla střela jen pár centimetrů vedle, byl bych mrtvý," popsal.

Miloš také vysvětlil svou teorii, proč jsou boje o Bachmut tak tvrdé. "Není to strategické místo, ale zabíjíme Rusy, jak jen můžeme, protože pak už nebudou moct útočit jinde," řekl. Podle něj by ani vítězstvím Ruska na Ukrajině neskončila expanze prezidenta Vladimira Putina. "Šel by dál do dalších zemí Evropy, jako je Polsko, soused mé země, České republiky," vyjádřil své obavy. Nechce, aby se to, co viděl na Ukrajině, stalo ve Varšavě nebo v Praze. Proto ani nepomýšlí na to, že by ukrajinské jednotky opustil. Ačkoliv jako cizinec to prý může udělat kdykoliv.

"Jako cizinec máš smlouvu dnes, ale když zítra, či příští týden už nebudeš chtít bojovat, jdeš přímo za velitelem a řekneš mu, že chceš smlouvu zrušit. To Ukrajinci nemohou," připomněl Miloš. Kolik dostává za boj v ukrajinských řadách, neřekl.

Popsal také praktiky ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. "V první linii Wagnerovců jsou vězni, kteří nemají jinou možnost. Jdou proti nám, my je zabijeme. Když chtějí ustoupit, zabijí je jejich vlastní souputníci. Nemají možnost říci: dnes nechci bojovat," uvedl Miloš. Popsal také, že v ruských jednotkách vládne absolutní neúcta k těmto žoldákům. "Když jsou zranění, tak je nikdo nepřijde zachránit. Neúctu mají i k mrtvým, například když jsme se s nimi střetli v Bachmutu, používali jejich těla jako štíty," vzpomněl Miloš. "Zatímco když máme zraněného my, okamžitě se mu snažíme pomoci, stejně jako co nejdříve odvážíme i padlé," dodal.

Miloš před invazí Ruska na Ukrajinu pracoval jako kuchař v restauraci v letovisku Maspalomas na ostrově Gran Canaria, kde na něj teď čeká manželka a čtrnáctiletá dcera. "Každé tři nebo čtyři dny jim přes Messenger nebo WhatsApp dávám o sobě vědět. Připojím se tak na dvacet sekund, jen aby věděly, že žiju," řekl.