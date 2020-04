Uvolnění cest do zahraničí se zatím osobních dopravců nedotkne

Praha - Uvolnění cest do zahraničí, o kterém ve čtvrtek rozhodla vláda, se veřejné dopravy zatím nijak nedotkne. Mezinárodní autobusové i vlakové linky pro převoz cestujících jsou totiž nadále kvůli šíření koronaviru zakázány. ČTK to dnes řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Připustil, že při dalším vývoji epidemiologické situace může být zákaz zrušen. Dopravci tak zatím nemohou obnovit své mezistátní linky, pro jejich případné znovuzavedení žádají harmonogram.

Vláda ve čtvrtek rozhodla o umožnění cest do zahraničí. Při návratu do Česka se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Vláda od března cestování do zahraničí až na výjimky zakázala. Opatření čelilo kritice, skupina senátorů se ho chystala napadnout u Ústavního soudu.

To se však netýká veřejné dopravy. Opatření, které zakazuje dopravcům přepravu osob přes státní hranice, dosud nebylo zrušeno. Tyto linky tak zatím nemohou být obnoveny. Řada zemí navíc zakazuje vstup cizinců, tedy včetně Čechů, na své území.

Situace se však může v dalších týdnech změnit. "Není vyloučeno, že se to bude měnit a bude upraveno. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet," uvedl Jemelka.

Někteří dopravci už ovšem deklarovali svou připravenost obnovit své linky okamžitě, jakmile to bude možné. Například RegioJet avizoval, že pokud bude možné cestovat například do Rakouska nebo na Slovensko, je společnost okamžitě připravena tyto dočasně přerušené linky obnovit. "Je to zapotřebí vyřešit co nejdříve. Máme od včerejšího večera desítky dotazů zákazníků, kdy bude tato doprava obnovena," uvedl mluvčí Aleš Ondrůj. Upozornil, že je nutné také jednat se Slovenskem, kde platí stejný zákaz jako v ČR. Naopak v Rakousku toto opatření neplatí. Po zrušení zákazů obnoví svůj mezinárodní provoz do Polska a na Slovensko také Leo Express. "Pro přípravu spojů ovšem potřebují dopravci jasný harmonogram otevírání hranic, který musí připravit vláda," řekl mluvčí Emil Sedlařík.

Zákaz přepravy cestujících do a ze zahraničí platí od 14. března. Dopravci proto zrušili stovky mezistátních spojů. Některé linky fungují i nyní, jízdu ovšem končí v poslední stanici před hranicemi.