Úvod roku nabídne premiéry filmů Horského, Havelky, Macharáčka a Svěrákových

Praha - Prvním českým filmem roku 2022 bude v kinech od 20. ledna Srdce na dlani, které napsal a natočil autor divácky úspěšné komedie Ženy v běhu Martin Horský. První čtvrtina nového roku přinese ještě nové snímky režisérů Jiřího Havelky Mimořádná událost, Iva Macharáčka Tajemství staré bambitky 2 a tandemu Zdeňka a Jana Svěrákových Betlémské světlo. Vyplývá to z údajů Unie filmových distributorů.

Provozovatelé kin doufají, že české tituly zvýší návštěvnost, kterou dlouhodobě snižují opatření proti šíření koronaviru. Od konce listopadu se negativní testy na koronavirus až na výjimky neuznávají jako covidový certifikát. Na kulturních akcích se lidé musejí prokázat kompletním očkováním proti covidu nebo dokladem o prodělání nemoci v posledním půlroce.

Snímek Srdce na dlani tvůrci označují jako komedie "pro všechny, kteří věří na lásku". "V komedii se proplétá několik příběhů o lásce, která temperamentně zasáhne do života starších, mladších i nejmladších hrdinů. A zamilují se dokonce i baseti Váleček a Šalina. Věřím, že naše nová komedie udělá divákům v kinech radost a potěší je stejně jako Ženy v běhu," uvedl režisér a scenárista Horský, který do hlavních rolí obsadil Vladimíra i Bolka Polívkovy, Elišku Balzerovou, Matouše Rumla, Veroniku Khek Kubařovou a další oblíbené herce.

Horákovy Ženy v běhu se staly diváckým hitem, který přilákal do kin téměř 1,6 milionu diváků. Předloni se stal nejnavštěvovanějším snímkem, který vydělal bezmála 212 milionů korun a získal na filmových cenách Český lev nestatutární Cenu filmových fanoušků.

Druhý celovečerní film scenáristy a režiséra Jiřího Havelky Mimořádná událost, jehož Vlastníci dostali tři České lvy, bude mít premiéru v kinech 3. února. "Názvem si nadbíháme, ale samozřejmě doufám, že ano, že to bude pro diváky mimořádný zážitek v mnoha ohledech," řekl Havelka. Zatímco děj Vlastníků se odehrával na jedné schůzi majitelů bytových jednotek, v novince umístil Havelka děj do motorového vlaku, který nikdo neřídí. Českou krajinou v něm projíždějí Jana Plodková, Igor Chmela, Jenovéfa Boková, Jaroslav Plesl, Alois Švehlík, Václav Kopta a další.

Pohádka Tajemství staré bambitky 2 měla mít premiéru v adventním čase, ale producenti se ji nakonec rozhodli posunout na 10. února. Jde o pokračování příběhu napraveného loupežníka Karaby (Ondřej Vetchý), jeho odvážné dcery Aničky (Kamila Janovičová), trochu nešikovného prince Jakuba (Tomáš Klus) a dalších postav. "Pokračování je jiné v tom, že příběh je mnohem vrstevnatější, má více linek, je výpravnější. Šli jsme do větších exteriérů, máme víc koní, písničky jsou dělané víc filmově. Mělo by to být takové plnotučné," řekl režisér Macharáček.

Film Betlémské světlo, v němž inspirací pro vznik scénáře byly Janu Svěrákovi povídky jeho otce Zdeňka Svěráka, by měl mít premiéru 3. března. V hlavních rolích se v něm kromě Zdeňka Svěráka představí Daniela Kolářová, Ondřej Vetchý, Vojta Kotek, Tereza Ramba, Vladimír Javorský nebo Jitka Čvančarová. Hlavním hrdinou je spisovatel, kterému už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby pokračoval v ději.

Betlémské světlo je osmý film, na němž Zdeněk Svěrák spolupracoval se svým synem Janem, který je autorem scénáře. Jejich zatím poslední snímek Po strništi bos měl premiéru v roce 2017. V českých kinech ho vidělo přes půl milionu diváků. Největšího úspěchu dosáhli filmem Kolja, který získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film roku 1996.