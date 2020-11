Útok ve Vídni spáchal zřejmě stoupenec IS, zabil čtyři lidi

Rakouský policista hlídkuje 3. listopadu 2020 ve Vídni den po střeleckém útoku, v pozadí vjezd do garáží s rozbitými skly.

Vídeň - Teroristický útok z pondělního večera v centru Vídně si vyžádal už čtvrtou oběť, informovala dnes agentura APA. V nemocnicích je podle ní po atentátu 17 zraněných, z toho stav šesti je vážný. Atentátník, jehož policie večer zastřelila, byl zřejmě stoupenec teroristické organizace Islámský stát (IS). Uvedl to dnes ráno rakouský ministr vnitra Karl Nehammer. Útočníkovu identitu policie zná, ale kvůli vyšetřování ji zatím nezveřejnila. Mezi oběťmi nejsou čeští občané, ČTK to sdělil ministr zahraničí Petříček.

Policie ale dále pracuje s verzí, že pachatelů mohlo být více. Útočníci mohli být maximálně čtyři, řekl dnes mluvčí ministerstva vnitra na dotaz APA. Už v noci policie prohledala dům zastřeleného atentátníka. Podle APA provedla prohlídky i v domech z okolí útočníka a zadržela několik lidí.

Uzavřena je stále oblast v centru Vídně, kde se útok v pondělí kolem osmé večer stal. Nefunguje tam ani veřejná doprava, autobusy jsou odkloněny, tramvaje nezastavují na zastávkách blízko zóny. Policie vyzvala obyvatele, aby raději nevycházeli z domů a vyhnuli se centru.

Oběťmi útočníka se stali dva muži a dvě ženy. Ve vídeňských nemocnicích je podle APA 17 zraněných, z toho šest má vážná zranění. Kritický, ale stabilizovaný je také stav jednoho policisty.

Útok se stal ve čtvrti známé nočním životem, kde se také nachází židovská synagoga. Pozadí atentátu ale dál zůstává nejasné. Podle policie měl útočník u sebe automatickou zbraň, pistoli a mačetu a také atrapu pásu s výbušninami. Zneškodněn policisty byl ve 20:09 SEČ, uvedla dnes APA.

Preventivní opatření v souvislosti s útokem ve Vídni přijala i česká policie na hraničních přechodech s Rakouskem. Policisté také zvýšili dohled nad významnými židovskými objekty v České republice.

Kvůli atentátu má dnes v 9:00 hodin prostřednictvím videokonference jednat rakouská vláda, na zatím 11:30 posunul podle deníku Kurier projev k národu kancléř Sebastian Kurz.

Deníku Kurier napsal, že právě dnes dopoledne měl být před vídeňskou radnici postaven vánoční stromek. Akce byla kvůli atentátu zrušena.

Lídři zemí vyjadřují podporu terorismem postiženému Rakousku

Solidaritu Rakousku kvůli večernímu útoku ve Vídni vyjádřila mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová, prezidenti USA a Francie Donald Trump a Emmanuel Macron i další světoví politici. Zdůraznili také, že je nutné se spojit v boji proti islamistickému terorismu.

"V těchto těžkých hodinách, kdy se Vídeň stala cílem teroristického násilí, jsem v myšlenkách s tamními obyvateli a s bezpečnostními složkami, kteří se postavili nebezpečí. Soucítím s příbuznými obětí, zraněným přeji plné zotavení," uvedla Merkelová. Dodala, že Němci stojí plně na straně svých rakouských přátel. "Islamistický teror je naším společným nepřítelem," dodala.

"Toto je naše Evropa. Naši nepřátelé musí vědět, s kým mají co do činění. Neustoupíme," komentoval útok francouzský prezident Macron, jehož země zažila v minulých týdnech hned několik teroristických útoků radikálních islamistů.

Atentát z centa Vídně odsoudili i americký prezident Trump a jeho rival v dnešních prezidentských volbách Joe Biden. "Tyto zlé útoky proti nevinným lidem musí skončit. USA stojí po boku Rakouska, Francie a celé Evropy v boji proti teroristům, včetně radikálních islamistických teroristů," reagoval Trump. "Musíme být všichni jednotní proti nenávisti a násilí," řekl k útoku podle agentury Reuters Biden.

"Hluboký šok" vyjádřil britský premiér Boris Johnson. "Myšlenky Británie jsou s lidem Rakouska - stojíme spolu v boji proti teroru," doplnil.

Útok odsoudil také generální tajemník OSN António Guterres. "Sleduji s velkým znepokojením násilný teroristický útok ve Vídni, ve městě, kde má OSN jedno ze svých sídel. Odsuzuji tyto útoky co nejdůrazněji a potvrzuji solidaritu OSN s lidmi a vládou Rakouska," uvedl.

"Evropa důrazně odsuzuje tento zbabělý čin, který jde proti životu a našim lidským hodnotám... Jsme s Rakouskem," komentoval situaci předseda Evropské rady Charles Michel.

Podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa by měla "Evropa bít na poplach" tváří v tvář "děsivé vlně terorismu, která kontinent ohrožuje". "Musíme si uvědomit, že je ohrožena bezpečnost Evropy a tím i evropského životního stylu," napsal šéf maďarské diplomacie na facebooku.

Také italský premiér Giuseppe Conte útok odsoudil. "V našem společném evropském domě není místo pro nenávist a násilí," napsal na twitteru.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas na twitteru označil zprávy z Vídně za šokující. "Myslíme v těchto těžkých hodinách na zraněné a oběti. Nesmíme ustoupit nenávisti," dodal. Podobně se vyjádřil i bavorský premiér Markus Söder, jehož spolková země s Rakouskem sousedí. "Jsme šokováni a zděšeni brutálním útokem ve Vídni," napsal Söder na twitteru. "Stojime rozhodně na straně Rakušanů," doplnil.