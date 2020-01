USA zakázaly lety nad Irákem a Íránem, některé firmy mění trasy

Washington/Dillí - Americký Federální úřad pro letectví (FAA) zakázal americkým leteckým společnostem přelety nad Irákem, Íránem, Ománským zálivem a vodami mezi Íránem a Saúdskou Arábií. Učinil tak poté, co Írán v noci na dnešek raketami zaútočil na základny s americkými a dalšími koaličními vojáky. Změnit trasy svých letů nad oblastí Blízkého východu kvůli eskalaci napětí mezi USA a Íránem se rozhodly také některé komerční letecké společnosti, uvedla agentura AP

Australská letecká společnost Qantas až do odvolání pozmění trasu letu mezi Londýnem a australským Perthem, aby se vyhnula iráckému a íránskému vzdušnému prostoru. To bude znamenat, že trasa bude delší. Letadla tak budou muset vzít méně cestujících a více paliva, protože zůstanou ve vzduchu o 40 až 50 minut déle.

Kvůli současným událostem nebude íránský letový prostor využívat ani malajsijská letecká společnost Malaysian Airlines. Společnost Singapore Airlines pak přesměruje všechny své lety do Evropy tak, aby se vyhnula íránskému vzdušnému prostoru.

V reakci na rozhodnut FAA doporučilo indické generální ředitelství pro civilní letectví všem indickým komerčním aerolinkám vyhnout se vzdušnému prostoru Iráku, Íránu a nad Perským zálivem. Trasy změní také Vietnam Airlines a nejméně dvě kazašské letecké společnosti - Air Astana a SCAT - zvažují přesměrování nebo zrušení svých letů nad Íránem.

Nad Perským zálivem, Irákem, Íránem a nad Ománským zálivem nesmějí přelétávat letadla registrovaná v USA, a to "kvůli zvýšené vojenské činnosti a rostoucímu politickému napětí", uvedl v úterý FAA. Podle úřadu hrozí, že letadla by mohla být chybně identifikovány. Podobná omezení nejsou nijak výjimečná a často mají preventivní charakter, aby se zabránilo záměně civilních letadel s letadly zapojenými do ozbrojeného konfliktu, poznamenala AP.

Írán v noci na dnešek odpálil více než deset raket na nejméně dvě vojenské základny v Iráku. Podle agentury AFP v noci přelétávaly vojenské letouny nad Bagdádem.

Agentura Kjódó uvedla, že japonský premiér Šinzó Abe ruší návštěvy Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Ománu. Plánoval je původně na nadcházející víkend.