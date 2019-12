USA vyzvaly všechny země k pozastavení plánů na digitální daň

Washington - Americký ministr financí Steven Mnuchin dnes vyzval všechny země, aby pozastavily plány na zavedení takzvané digitální daně, a umožnily tak, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) bude moci dosáhnout mezinárodní dohody o řešení této záležitosti. Zavedení digitální daně nyní plánuje i Česká republika.

Mnuchin v dopisu zaslaném OECD podtrhl obavy Spojených států z digitální daně vybírané z tržeb, nikoli ze zisků. O dopisu dnes informovala agentura Reuters, která k němu získala přístup.

Americká vláda tento týden oznámila, že by mohla uvalit až stoprocentní dodatečná cla na francouzské zboží v objemu 2,4 miliardy dolarů (zhruba 55 miliard Kč) jako odvetu za nedávné zavedení digitální daně ve Francii. Washington tuto daň považuje za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech.

Francouzská digitální daň má tříprocentní sazbu a týká se firem, které mají ve Francii příjmy nad 25 milionů eur (zhruba 638 milionů Kč) a celosvětově nad 750 milionů eur (přes 19 miliard Kč). Platí zpětně od začátku letošního roku.

Česká vláda minulý měsíc schválila zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Zákon by mohl začít platit v příštím roce, pokud projde parlamentem a podepíše jej prezident.