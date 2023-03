USA: Schůzka v Moskvě naznačuje, že Čína nehodlá kvůli Ukrajině tlačit na Kreml

Washington - Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskvě naznačuje, že Peking necítí odpovědnost tlačit na Kreml v souvislosti se zvěrstvy páchanými na Ukrajině, řekl dnes americký ministr zahraničí Antony Blinken. Připomenul, že lídři Číny a Ruska se setkávají jen tři dny poté, co na ruského prezidenta Vladimira Putina vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC). Čína by podle něj měla jednat s Kyjevem a pobízet Moskvu, aby stáhla z Ukrajiny své jednotky.

"To, že prezident Si cestuje do Ruska jen několik dní poté, co Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na prezidenta Putina, naznačuje, že Čína necítí žádnou zodpovědnost hnát Kreml k zodpovědnosti za zvěrstva spáchaná na Ukrajině a... radši by jim poskytovala diplomatické krytí, aby v páchání těchto zločinů pokračovali," řekl Blinken při tiskové konferenci ve Washingtonu.

Šéf americké diplomacie mluvil poté, co čínský prezident dorazil do Moskvy na dvoudenní návštěvu. Si Ťin-pching měl na programu i podrobná jednání se svým protějškem Putinem, přičemž mezi očekávanými tématy je i čínský "mírový plán" pro ukončení války na Ukrajině. Čína na rozdíl od Západu nevyzývá Moskvu ke stažení jednotek a k obnovení mezinárodně uznávaných hranic Ukrajiny, byť hovoří o potřebě respektovat "svrchovanost, nezávislost a územní celistvost všech zemí".

Blinken uvedl, že jakýkoli plán, který není postavený na respektování ukrajinských hranic, je přinejlepším "zdržovací taktikou". "Svět by se neměl nechat zmást žádným taktickým manévrem Ruska, podporovaným Čínou nebo kteroukoli jinou zemí, s cílem zastavit válku podle jeho představ," řekl šéf americké diplomacie.

"Ukrajina už přišla se spravedlivým mírovým vzorcem. Je-li Čína odhodlána podpořit ukončení války... může jednat s (ukrajinským) prezidentem Zelenským... a využít svůj vliv k donucení Ruska stáhnout své síly," dodal.