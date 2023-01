USA přestaly vydávat povolení pro prodej technologií firmě Huawei, píší FT

Washington - Americká vláda zastavila vydávání povolení pro prodej amerických technologií čínské firmě Huawei. Napsal to v pondělí deník Financial Times s odkazem na své zdroje. Kroky americké administrativy Joea Bidena tak směřují k úplnému zákazu prodeje amerických technologií čínskému telekomunikačnímu gigantu. Americké úřady i čínská společnost odmítly informaci komentovat.

Podle zdrojů deníku Financial Times americké ministerstvo obchodu oznámila řadě firmám, že jim nebude dále vydávat povolení na prodej amerických technologií čínské firmě Huawei.

Předchozí administrativa Donalda Trumpa výrazně omezila dodávky amerických technologií čínské skupině Huawei kvůli obavám o národní bezpečnost. Americké úřady však vydávaly některým firmám povolení pro prodej do Číny technologií, které nesouvisely s novými 5G sítěmi. Podle agentury Reuters tak například společnost Qualcomm dostala povolení pro prodej polovodičů, které Huawei využívá ve svých telefon pro 4G sítě.

Podle jednoho zdroje agentury Reuters americké úřady přestaly vydávat povolení úpro vývoz technologií pro 4G sítě. Tyto licence firmy v minulosti dostávaly.

Současný americký prezident Joe Biden podle britského listu ještě posiluje restriktivní politiku vůči Číně svého předchůdce, a to hlavně v oblasti pokročilých technologií. V říjnu americká vláda zavedla omezení na vývoz amerických technologií pro výrobu polovodičů do Číny. Minulý týden pak podepsala dohodu s Japonskem a Nizozemskem, která počítá s tím, že i tyto dvě země zavedou obdobná omezení. Podle deníku Financial Times americká vláda ještě nerozhodla o úplném zákazu prodeje amerických polovodičů Číně.

Zpráva o omezení prodeje amerických technologií skupině Huawei přichází před cestou šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena, který navštíví Čínu příští týden. Blinken bude prvním členem Bidenovy administrativy, který se vypraví do Pekingu.