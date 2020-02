USA jsou podle Trumpa nejsilnější v historii

Trump přislíbil do konce desetiletí vymýtit epidemii AIDS

Do deseti let Spojené státy vymýtí epidemii nemoci AIDS. V poselství o stavu unie se k tomu zavázal americký prezident Donald Trump. Přislíbil rovněž zintenzivnění boje proti drogám, konkrétně zmínil opioidovou krizi, které USA čelí.

"Do konce desetiletí vymýtíme epidemii AIDS v Americe," řekl Trump. Syndrom získaného selhání imunity, jak se onemocnění jmenuje, způsobuje vir HIV. Lék proti této smrtelné virové nákaze dosud neexistuje.

Trump chce rovněž zintenzivnit tažení proti drogám, obzvláště pak proti opioidům. BBC před týdnem k této problematice uvedla, že od konce 90. let, kdy se USA potýkají s opioidovou krizí, zemřelo na předávkování okolo 400.000 Američanů.

Trump dále hovořil o zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně nutnosti snížit cenu léků. Vyzval proto Kongres, aby přijal příslušný zákon o cenové transparentnosti, který by výrazně snížil ceny léků na předpis. "Dejte mi ten zákon na stůl a já bez průtahů podepíši," řekl prezident.

V části projevu, kdy Trump hovořil o tom, že někteří se snaží zdravotní péči zničit, sbor demokratů prezidenta přerušil výkřikem, že je to on, kdo tak činí. "To vy," křičeli demokraté na adresu prezidenta. Demokraté také zvedli ruce s třemi vztyčenými prsty na znamení návrhu zákona HR3, kterým demokraté cenu léků chtějí snížit.

Trump rovněž požádal Kongres o navýšení investic do neonatálního výzkumu. "To je také důvod, proč vyzývám Kongres, aby přijal zákon zakazující potraty v pozdních termínech," řekl.

Američané musí být podle Trumpa první na Marsu

Vlajka Spojených států musí být první, která bude na Marsu vztyčena. V poselství o stavu unie to prohlásil americký prezident Donald Trump, který vyzval Kongres, aby Kongres uvolnil peníze na vesmírné mise.

"Letos se Američané vrátí do vesmíru na palubě amerických raket," řekl Trump. Zmínil také kosmické lodě soukromých amerických společností SpaceX a Boeing, které na letošní rok plánují první pilotované mise.

Před letem k Marsu chtějí Američané nejdříve opět přistát na Měsíci, kam dosud mimo USA žádná jiná země lidskou posádku vyslat nedokázala.

Trump připomněl, že jeho vláda porazila IS

Trump v poselství o stavu unie prohlásil, že to byla jeho vláda, které se podařilo teroristické hnutí Islámský stát (IS) vyhnat prakticky ze všech území, které ovládalo.

"K dnešku bylo území chalífátu IS zničeno ze sta procent," řekl Trump a dodal, že dnes Američané se spojenci spolupracují na likvidaci zbytků IS. "Když jsem se ujal úřadu, IS kontroloval v Iráku a Sýrii přes 20.000 čtverečních mil (51.800 kilometrů čtverečních," poznamenal. Příslušníky IS pak označil za krvežíznivá monstra.

K situaci v Afghánistánu, kde je stále aktivní radikální hnutí Tálibán, prezident řekl, že zintenzivnil vyjednávací úsilí, aby dosáhnul politického urovnání. "Protistrana je rovněž velmi ráda za vyjednávání," uvedl.

"Jakmile dosáhneme v jednáních pokroku, budeme moci snížit naši vojenskou přítomnost," přislíbil Trump.

Trump dále prohlásil, že američtí přátelé i nepřátelé musí vždy s jistotou vědět, že USA disponují mocí a vůlí bránit své občany. "Před 18 lety násilní teroristé zaútočili na loď USS Cole. Minulý měsíc americké síly zabily jednoho ze strůjců tohoto útoku," prohlásil prezident. Počátkem ledna Trump na twitteru oznámil, že USA zlikvidovaly Džamála Badávího, který je považován za jednoho z organizátorů činu.

Demokratky hovořily v odpovědi na projev o zdravotnictví

Demokratická guvernérka amerického státu Michigan Gretchen Whitmerová se v odpovědi na poselství republikánského prezidenta Donalda Trumpa o stavu unie zaměřila na plán rozšířit zdravotní pojištění na všechny Američany. Krátce se zmínila také o ústavní žalobě, kterou na prezidenta vznesla demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů.

"Potřebuji více než deset minut, abych odpověděla na to, co prezident právě řekl. Místo toho, abych mluvila o tom, co říká, zaměřím se na to, co demokraté dělají," prohlásila na úvod Whitmerová.

V odpovědi demokratů na prezidentův projev se guvernérka zaměřila především na zdravotní péči. "Každý demokrat ucházející se o prezidentský úřad má plán na rozšíření zdravotní péče na všechny Američany," uvedla a poznamenala, že prezident Trump má jiný záměr. "Je to jednoduché. Demokraté se snaží zdravotní péči vylepšit. Republikáni ve Washingtonu se to snaží vzít," dodala.

Zatímco Trump se ústavní žalobě, které ještě čelí, nevěnoval, Whitmerová kauzu připomněla. "Jelikož jsme ve Washingtonu svědky procesu ústavní žaloby, jsou zde věci, který by každý z nás nehledě na stranickou příslušnost měl požadovat," řekl Whitmerová. "Záleží na pravdě. Záleží na faktech. A nikdo by neměl stát nad zákonem," dodala.

Vedle Whitmerové s demokratickou odpovědí vystoupila také kongresmanka Veronica Escobarová, která hovořila španělsky. Také ona se zaměřila na téma zlepšení dostupnosti zdravotní péče. Hovořila i o tom, že dělnická třída má problémy v USA vyžít. I Escobarová zmínila ústavní žalobu na Trumpa a prohlásila, že prezident ohrozil národní bezpečnost, když se snažil Ukrajinu přinutit, aby mu pomohla pošpinit jeho demokratického rivala Joea Bidena.

"My demokraté budeme pokračovat v boji za pravdu a za to, co je správné. Nikdo nestojí nad zákony," řekl Escobarová.