ÚS oznámí, jak rozhodl o stížnosti Rusa, jenž se brání vydání do vlasti

Brno - Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti ruského občana, jenž ve vlasti čelí trestnímu stíhání za údajný podvod. Podle českých soudů je jeho vydání do Ruska přípustné. Odvolací Vrchní soud v Praze rozhodnutí o přípustnosti potvrdil krátce poté, co Rusko napadlo sousední Ukrajinu. Muž poukázal ve stížnosti na to, že v Rusku mu vzhledem k tamní situaci hrozí špatné zacházení. Navíc tvrdí, že se žádného trestného činu v Rusku nedopustil.

Městský soud v Praze rozhodoval o přípustnosti vydání 13. ledna loňského roku, vrchní soud 2. března zamítl mužovu stížnost, a to i přesto, že v mezičase, přesně 24. února, ruská vojska vpadla na Ukrajinu. Vrchní soud argumentoval tím, že v době jeho rozhodování ještě Rusko zůstávalo členem Rady Evropy a signatářem mezinárodních úmluv o lidských právech. Z Rady Evropy bylo Rusko vyloučeno v polovině března 2022.

Podle mužovy ústavní stížnosti ruské orgány porušují základní práva vlastního obyvatelstva, a to i v reakci na nesouhlas některých lidí s válkou na Ukrajině. Jde podle něj o obecně známé skutečnosti, ke kterým je nutné přihlížet "z úřední povinnosti".

České soudy později během loňského roku v jiných případech rozhodly, že vydání do Ruska přípustné není, a to právě kvůli potírání mezinárodně garantovaných práv tamního obyvatelstva, nerespektování svobody shromažďování a svobody projevu, ale i vzhledem k ruské agresi na Ukrajině. Také ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), jenž má v záležitostech vydání k trestnímu stíhání do zahraničí z titulu své funkce vždy poslední slovo, rozhodl loni přinejmenším v jednom konkrétním případě o nepřípustnosti vydání.