Úroky spotřebitelských úvěrů v prosinci klesly na minimum

Praha - Průměrná sazba spotřebitelských úvěrů loni v prosinci klesla na 5,89 procenta, což byla nejnižší hodnota v roce 2020. V listopadu sazba činila 6,32 procenta. Mezi dubnem až červnem se blížila sedmiprocentní hranici. Vyplývá to z aktuálních dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů. Do značné míry se tak v prosinci projevily dopady koronavirové pandemie a s ní spojených vládních opatření.

"Index spotřebitelských úvěrů se v prosinci ocitl pod šesti procenty. Bude tedy zajímavé sledovat, zda stojíme na počátku nového trendu v cenách spotřebitelských úvěrů, nebo šlo o krátkodobé vyvrcholení akcí bank na sklonku roku. Nákupní horečka Čechů byla před svátky částečně oslabená ekonomickými omezeními ze strany státu. Zájem kupujících se tak z uzavřených kamenných obchodů přesunul na internet, kde lákadla v podobě spotřebitelských úvěrů pravděpodobně nejsou tak silná," komentoval čísla hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

Koronavirová situace podle něj Čechy přiměla více se starat o zdraví svých financí. "Návrat ekonomiky do normálního stavu je prozatím v nedohlednu, lidé jsou tudíž opatrnější, nepodléhají tolik reklamním sdělením a plánované větší nákupy nezřídka odkládají na později. Zároveň využívají možnost refinancovat nebo konsolidovat své závazky, u kterých je úroková sazba nižší," dodal Novák.

Hlavním důvodem poklesu sazeb je snaha bankovních domů rozhýbat trh spotřebitelských úvěrů, jelikož ten kvůli pandemii zpomaluje, doplnil jednatel úvěrové společnosti Fair Credit Tomáš Konvička. Důvody lze podle něj hledat zejména v omezených možnostech spotřebitelů smysluplně utrácet vlastní peníze, jelikož jsou výrazně omezené služby, možnost cestování a do značné míry i nakupování. To jsou právě ta odvětví, do kterých většinou peníze ze spotřebitelských úvěrů plynou, podotkl.

Vzhledem k dlouhodobému nastavení úrokových sazeb u hypotečních úvěrů a s riziky pojícími se s kapitálovými trhy lze podle Nováka očekávat, že se pozornost bank opět přesune ke spotřebitelskému financování. "Situace bude spíše nahrávat bonitnějším klientům, kteří nemají problém se splácením," odhadl. Banky si budou více ověřovat úvěruschopnost klientů a lidem z nejvíce postižených oblastí ekonomiky buď přestanou nabízet financování, anebo jim nabídnou vyšší úrokovou sazbu, dodal Novák.