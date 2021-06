Úřady v Británii omezují činnost největší kryptoměnové burzy Binance

Londýn - Britský Úřad pro finanční etiku (FCA) v zemi omezil činnost největší světové kryptoměnové burzy Binance. Varoval i před reklamou, která slibuje vysoké zisky z investic do kryptoměn a podobných aktiv. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC. Proti kryptoměnám v poslední době zasahují regulační úřady po celém světě, ty čínské například zakázaly jejich těžbu.

Regulátor FCA zakázal regulovanou činnost společnosti Binance Markets a varoval před celou skupinou Binance Group. Firma uvedla, že její součást Binance Markets, kterou získala v roce 2020, zatím nepoužívá svá regulační oprávnění, a tak rozhodnutí regulátora jeho služby neovlivní. Obchodování s kryptoměnami v Británii regulaci nepodléhá, bez souhlasu regulátora se ale neobejde obchodování s finančními deriváty vázanými na kryptoměny.

Regulátor už na počátku měsíce informoval, že mnoho firem, které obchodují s kryptoměnami, nesplňuje britská pravidla proti praní špinavých peněz a financování terorismu. K 12. květnu úřad povolil zaregistrovat pět firem. Dalších 90 společností mělo jen dočasnou registraci, která jim umožňuje fungovat i v době, kdy regulátor vyhodnocuje postupy firem.

Agentura Bloomberg minulý měsíc informovala, že o Binance se zajímají zástupci amerického ministerstva spravedlnosti a daňový úřad IRS, kteří se zabývají praním špinavých peněz a daňovými delikty. Německý úřad pro finanční dozor (BaFin) v dubnu varoval, že kryptoměnové burze hrozí pokuta, pokud bude digitální tokeny nabízet bez prospektu. Japonský regulátor v pátek uvedl, že společnost Binance v zemi působí nelegálně.

Někteří bohatí lidé ale na kryptoměny nahlížejí jinak. Například třetí nejbohatší Mexičan Ricardo Salinas uvedl, že jeho banka jako první v Mexiku začne přijímat neznámější kryptoměnu bitcoin, informovala agentura Reuters. Hodnotu Salinasova majetku časopis Forbes odhaduje na 15,8 miliardy dolarů (337,5 miliardy Kč). Loni Salinas oznámil, že desetinu svého majetku investoval právě do bitcoinů, a v neděli uvedl, že všichni investoři by měli studovat kryptoměny a jejich budoucnost. "Bitcoiny samozřejmě doporučuji používat. Já i moje banka pracujeme na tom, aby to byla první banka v Mexiku, která bude přijímat bitcoin," napsal na twitteru. Salinas je majitelem finančního ústavu Banco Azteca.

Bitcoin se minulé úterý krátce propadl pod 30.000 dolarů. Dnes krátce před 10:00 SELČ se podle specializovaného serveru CoinDesk prodával zhruba za 35.128 dolarů (749.410 Kč), a za posledních 24 hodin tak vykazoval růst asi o 5,2 procenta. V dubnu se bitcoin ocitl na maximu více než 64.000 USD.