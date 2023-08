Úřad vlády dnes zpřístupní Lichtenštejnský palác i zahradu Strakovy akademie

Praha - Pro veřejnost se dnes otevře Lichtenštejnský palác na pražské Kampě. Rozlehlý objekt na břehu Vltavy v blízkosti Karlova mostu slouží české vládě k reprezentačním účelům a není běžně přístupný. Obyvatelé a návštěvníci hlavního města dnes mohou navštívit také nedalekou zahradu za Strakovou akademií, která je sídlem úřadu vlády.

Den otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci začíná v 09:00. Zahájení poslední komentované prohlídky je naplánováno na 16:00. Vstup je zdarma bez předchozí registrace.

První písemná zmínka o stavbě na místě současného Lichtenštejnského paláce je z roku 1555. Objekt několikrát změnil podobu i majitele, mezi něž patřil rod Kaiserštejnů a Lichtenštejnové. V současnosti slouží vládě k reprezentačním účelům a k ubytování významných hostů. V apartmánech umístěných ve druhém patře pobývali při návštěvě Prahy například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko. Přízemní sály a salonky slouží k pracovním a přátelským setkáním.

V 10:00 se pro veřejnost otevřou brány zahrady Strakovy akademie, která prošla v loňském roce rozsáhlou renovací. Vstup bude možný bránou z Kosárkova nábřeží, a to do 18:00. Prohlídky zahrady se konají pravidelně každou sobotu do 14. října.

Rekonstrukce zahrady odstranila některé původní necitlivé zásahy, jejím cílem bylo podle úřadu vlády také dát zahradě reprezentativní charakter a navázat na styl a dílo původního architekta Františka Thomayera. Zahradníci regenerovali víc než 11.000 metrů čtverečních trávníku, obnovili živé ploty a zasadili stovky růží.