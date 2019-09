Úřad: Let s jedním motorem byl dle šetření dopravce chyba posádky

Praha - Let společnosti Smartwings s porouchaným motorem byl podle interního šetření dopravce pochybením posádky. Vyplývá to z podkladů, které firma minulý týden předala leteckému úřadu. ČTK to dnes řekl mluvčí Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) Vítězslav Hezký. Smartwings krátce po události jakékoliv pochybení odmítal. Letecký úřad zatím k žádnému výsledku ve svém šetření nedospěl, v minulých týdnech označil postup posádky za nestandardní.

Letoun společnosti Smartwings letěl 22. srpna z řeckého ostrova Samos do Prahy. Letadlu přestal během letu nad Egejským mořem fungovat levý motor, který se posádce nepodařilo znovu nastartovat. Stroj pak pokračoval v nižší letové hladině až do Prahy. Na palubě bylo 170 lidí.