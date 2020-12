Unijní agentura rozhodne o vakcíně Pfizer/BioNTech už v pondělí

Amsterodam - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes oznámila, že o podmínečné registraci vakcíny proti covidu-19 firem Pfizer a BioNTech rozhodne již 21. prosince. Původně o ní měla jednat až o osm dní později, informovala agentura DPA. Podle ní je tak možné, že se začne v Evropské unii očkovat ještě letos. Některé evropské země včetně Německa, Francie a Itálie chtějí spuštění svých vakcinačních kampaní koordinovat a podle německého ministra zdravotnictví Jense Spahna by očkování mohlo začít o Vánocích.

Pokud EMA příští pondělí doporučí vakcínu americké firmy Pfizer a jejího německého partnera BioNTech k podmínečné registraci na unijním trhu, bude třeba ještě souhlas Evropské komise. Ta by jej podle očekávání mohla udělit během několika dnů.

Očkovat by se tak mohlo začít v nouzovém režimu ještě před koncem tohoto roku. Původně plánovala EMA vydat posudek až 29. prosince.

EMA zdůraznila, že navzdory dřívějšímu termínu při posuzování vakcíny dodržuje všechny přísné bezpečnostní standardy.

Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Španělsko a Švýcarsko budou spuštění svých očkovacích kampaní koordinovat, uvedli dnes ve společném prohlášení ministři zdravotnictví těchto zemí. Těchto osm států chce také urychleně sdílet informace o tom, jak u nich vakcinace postupuje a rovněž slíbily například transparentnost. Příslušné prohlášení podle agentury Reuters zveřejnila Itálie.

Jakmile bude očkování schváleno, může podle německých vakcinačních center očkování začít v řádu hodin. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes řekl, že pak bude trvat dva až čtyři dny kontrola šarží vakcín a distribuce látky. S očkováním by se tak mohlo začít už o Vánocích, řekl Spahn podle agentury Reuters.

Spahn dnes také prohlásil, že chce dát občanům možnost hlásit případné vedlejší účinky po vakcinaci prostřednictvím mobilní aplikace. "Uděláme to velmi, velmi transparentní," ujistil dnes večer ve zpravodajském pořadu televize ARD Tagesthemen. Transparentnost podle něj platí pro schválení očkovací látky i pro následující období. "Důvěra je při očkování ze všeho nejdůležitější," zdůraznil Spahn.

V Německu jsou podle něj očkovací centra a struktury už dnes připraveny. V prvním korku po schválení by podle něj mohlo Německo dostat na 400.000 dávek vakcíny a poté, týden po týdnu, další. Do konce prvního čtvrtletí příštího roku už by jich mělo být 11 až 13 milionů. Později pak budou podle Spahna přicházet i vakcíny, které si Německo dojednalo bilaterálně s jednotlivými výrobci. Jenom od BioNTechu to je dalších 20 milionů dávek, potvrdil ministr.

Vakcína firem Pfizer a BioNTech se po nouzovém schválení podává už mimo jiné v Británii, Kanadě či USA.

EMA ve zrychleném řízení posuzuje také vakcínu americké firmy Moderna. Podle dřívějšího vyjádření by měla posudek k ní vydat 12. ledna.