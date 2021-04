Unie: Vládní plán rozvolnění prodlouží nejistotu podnikatelů i klientů v turismu

Praha - Vládní plán rozvolnění podle České unie cestovního ruchu (ČUCR) prodlouží nejistotu podnikatelů i klientů a bere poslední části naděje na přežití tohoto oboru. Podle unie ze systému uvolňování není jasné, kdy se budou moci jednotlivá odvětví otevřít. Návrat k běžnému fungování bude dlouhý a za předložených podmínek bude provoz pro mnohé podnikatele nerentabilní, vláda navíc nezohlednila hygienické plány rozvolnění připravené profesními organizacemi, sdělila dnes ČUCR v tiskové zprávě ČTK.

Kabinet bude podnikatelské a další kulturní či sportovní činnosti uvolňovat na základě šesti balíčků. Určující přitom bude počet nakažených za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) je nyní 177 infikovaných na 100.000 lidí. V krajích, kde počet klesne na 100, se budou moci od 3. května otevřít galerie, muzea a památky bez skupinových podmínek. Hrady a zámky by mohly otevřít v rámci čtvrtého balíčku, pokud by bylo celostátně 75 nakažených na 100.000 obyvatel za sedm dní. Bazény či wellness by za přísných pravidel mohly návštěvníky přivítat při poklesu infikovaných pod 50.

"Návrh představený vládou je pro nás novinkou a nebyl s námi, jako největším spolkem v oblasti cestovního ruchu, vůbec konzultován. Vláda navíc vůbec nereflektuje to, aby umožnila očkovaným a čerstvě postcovidovým klientům neomezený přístup ke službám, jak mnohokrát avizovala," uvedl prezident ČUCR Viliam Sivek.

Kompenzace jsou podle unie nastavené tak, že se podnikatelům nevyplatí něco dělat, aby se nepřipravili o nárok o ně žádat. U dvou nových podpůrných programů COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady musejí podnikatelé prokázat propad tržeb za leden až březen alespoň o 50 procent v porovnání se stejným obdobím loňského, nebo předloňského roku.

"ČUCR je hluboce zklamaná amatérským jednáním vlády při rozvolňování v oblasti cestovního ruchu," řekl dále Sivek. Opatření jsou podle něj přijímána chaoticky, v nařízeních je velmi obtížné a často nemožné se orientovat. Potvrdilo to i čtvrteční rozhodnutí Nejvyššího státního soudu, které zrušilo opatření ministerstva zdravotnictví omezující provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. "Vyzýváme vládu: Nenechte cestovní ruch padnout," dodal Sivek.