Úmrtnost na rakovinu kolorekta se za deset let snížila o třetinu

Praha - Úmrtnost na rakovinu tlustého střeva a konečníku se v ČR snížila za 10 let o třetinu. O 17 procent méně je i nově odhalených nádorů. Podle odborníků je to díky pravidelnému vyšetřování lidí nad 50 let, které bylo v Česku zavedeno téměř před 20 lety. Novinářům to dnes řekli na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Ročně lékaři v roce 2016 kolorektální karcinom objevili asi u 7600 lidí, kolem 3400 mu podlehlo.

V současné době praktičtí lékaři a gynekologové testují pacienty mezi 50 a 54 lety jednou ročně na skryté krvácení do stolice. Starší 55 let jsou testováni jednou za dva roky nebo mohou jednou za deset let podstoupit vyšetření kolonoskopií. Více než třetina jich odhalí nějaký nález, nejčastěji adenomový polyp. Těchto nezhoubných výrůstků, které se ale mohou rozvinout v nádor, bylo za 13 let odhaleno u více než 113.000 lidí. Kolonoskopii podstoupilo asi 310.000 osob.

Po léčbě nádoru žije v Česku kolem 58.000 lidí. Její úspěšnost, pokud je nádor odhalený včas, je až 90 procent. Takových bylo díky screeningu odhaleno více než 9500. U pozdě nalezených nádorů se ale rapidně snižuje, pět let od diagnózy pozdního stádia přežije jen asi 13 procent nemocných.

"Populační data dokládají, že screeningový program přispívá také k redukci počtu nových onemocnění. Tedy předchází samotnému vzniku nádoru. Během posledních deseti let poklesl počet nově diagnostikovaných onemocnění o 17 procent," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Od roku 2014 zdravotní pojišťovny své pojištěnce, kteří nechodí pravidelně ke svému praktickému lékaři zvou dopisem. Na první pozvánku reaguje asi pětina lidí, na druhou pak pětina z těch, kteří jsou osloveni znovu. Potom ale úspěšnost zásadně klesá, v současné době proto ministerstvo spolu s pojišťovnami zvažuje možné úpravy zvaní. Podle náměstka ředitele největší zdravotní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny Davida Šmehlíka jsou možné i online varianty včetně mobilní aplikace. Za čtyři roky rozeslaly pojišťovny více než 4,6 milionu pozvánek.

"Je-li provedený test na okultní krvácení do stolice pozitivní, musí po něm následovat kolonoskopie. Neprovedení kolonoskopie v takové situaci, například z důvodu, že ji klient screeningu odmítne, ohrožuje jeho život," uvedl Miroslav Zavoral, odborný garant Národního programu screeningu nádorů tlustého střeva a konečníku a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Testy ale podle něj nejsou spolehlivé, asi 40 procent z nich je falešně negativní. Proto se musí pravidelně opakovat, případně je lepší rovnou podstoupit kolonoskopii.

Při vyšetření se zavede do konečního optické zařízení, které obraz střeva přenáší na monitor. Pacient musí před vyšetřením hodně pít a použít projímadlo, dostane také léky na bolest. Podrobnosti o screeningu a vyšetření jsou na webu Kolorektum.cz.

Výskyt nových případů a úmrtnost na rakovinu kolorekta:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Výskyt 7561 7785 8207 8024 8146 8127 7898 7979 8302 Úmrnost 4542 4553 4663 4520 4402 4477 4473 4344 4423

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Výskyt 8303 8391 8261 8034 8189 8495 8133 7796 Úmrnost 4365 4193 4064 4124 3884 3906 3774 3746

zdroj: SVOD