Úmrtí s nemocí covid-19 přibylo v Česku na 59, uzdravených je 78

Hulín na Kroměřížsku nechal 3. dubna 2020 vydezinfikovat veřejná prostranství. Opatření má zabránit dalšímu šíření nákazy novým typem koronaviru. Pro vydezinfikování město určilo řadu míst, například vstupy do prodejen a veřejných budov, dětská hřiště a jejich vybavení, autobusové zastávky nebo prostory kolem kontejnerů na tříděný odpad a popelnic na sídlištích.

Hulín na Kroměřížsku nechal 3. dubna 2020 vydezinfikovat veřejná prostranství. Opatření má zabránit dalšímu šíření nákazy novým typem koronaviru. Pro vydezinfikování město určilo řadu míst, například vstupy do prodejen a veřejných budov, dětská hřiště a jejich vybavení, autobusové zastávky nebo prostory kolem kontejnerů na tříděný odpad a popelnic na sídlištích. ČTK/Glück Dalibor

Praha - V Česku od rána přibyla tři úmrtí lidí s nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru. Zemřelých je podle aktualizovaných informací ministerstva zdravotnictví 59. Uzdravených ministerstvo eviduje 78, o čtyři více než ráno. Počet případů nákazy se během dneška zatím zvýšil o 172 na 4362, vyplývá z webu ministerstva. Čísla jsou k dnešním 17:30.

Dva lidé dnes podle webu zemřeli v Praze, jeden ve věku do 50 let. Druhou pražskou obětí je žena narozená v roce 1928, která se nakazila v domově pro seniory v Michli. Měla i srdeční potíže, zemřela ve Všeobecné fakultní nemocnici. Jeden člověk nad 60 let dnes zemřel ve Středočeském kraji.

Počet nových případů za dnešní den je zatím výrazně nižší než v pátek, kdy 322 nových nemocných bylo nejvíce za posledních sedm dní. Počet případů se ale obvykle odvíjí od množství testů. V pátek bylo testů dosud nejvíc za jeden den, ve dnech minulého víkendu byl počet znatelně nižší než ve všedních dnech. Celkem bylo testů včetně opakovaných u stejného člověka provedeno podle údajů z dnešního rána 74.170.

Z nakažených připadá víc než čtvrtina na Prahu, v hlavním městě je také koronavirus nejrozšířenější. Na 100.000 obyvatel zde připadá téměř 83 nakažených. Následuje Olomoucký kraj se zhruba 60 nemocnými na 100.000 obyvatel. Nejméně zasažený je Jihočeský kraj s necelými 19 případy na 100.000 obyvatel.

Z Česka má nemoc podle údajů hygieniků 86 procent nakažených, zbytek si ji přivezl ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie. Nejvíce nemocných je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba pět procent. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nakaženými téměř 18 procent.

V nemocnici je s onemocněním podle údajů ministerstva zdravotnictví k pátku 380 lidí, z toho 87 ve vážném stavu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 173 lidí.

V ČR je 29 nakažených policistů, v karanténě jich je 343

V České republice je nyní 29 policistů pozitivně testovaných na onemocnění COVID-19. Počet policistů v karanténě se snížil na 343, uvedl na dnes na twitteru policejní prezident Jan Švejdar. V úterý bylo v zemi 22 nakažených policistů, v karanténě měla policie 636 lidí.

"Každým dnem klesá počet policistů v karanténě a pozitivní případy stoupají naštěstí jen velmi pomalu," uvedl Švejdar.

Ve středu večer musela policie například vyklidit stanici v Běhounkově ulici v pražských Nových Butovicích. Policisté ze stanice totiž zasahovali proti lidem, u kterých bylo později zjištěno podezření na nákazu novým typem koronaviru.