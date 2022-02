Ukrajině hrozí odstřižení od letecké dopravy, Kyjev chce nebe nechat otevřené

Kyjev - Ukrajině kvůli obavám z ruské invaze a s ní spojeného rizika hrozí faktické odstřižení od letecké dopravy, přestože ukrajinská vláda ujišťuje, že je odhodlána ponechat vzdušný prostor otevřený. Varování z neoficiálních zdrojů se nejprve objevila v médiích. Později je potvrdila letecká společnost SkyUp, jejíž linka z Madeiry do Kyjeva musela v noci na dnešek přistát v Kišiněvu, protože vlastník letadla zakázal, aby stroj vletěl do ukrajinského vzdušného prostoru. Už v sobotu zrušila lety na Ukrajinu nizozemská společnost KLM.

Společnost SkyUp potvrdila, že leasingové společnosti požadují od ukrajinských aerolinek, aby se pronajatá letadla co nejdříve vrátila na území Evropské unie. Stalo se tak podle SkyUp poté, co největší světové pojišťovny v sobotu oznámily ukrajinským leteckým společnostem, že do 48 hodin ukončí pojišťování letadel při letech v ukrajinském vzdušném prostoru kvůli vysokému riziku bojových operací.

"Situace vyžaduje řešení na státní úrovni," uvedl šéf aerolinek Dmytro Seruchov s tím, že se společnost spolu s úřady snaží najít východisko. Aerolinky jsou odhodlány udělat vše pro zachování pravidelných letů, ale nemohou ignorovat požadavky vlastníků letadel, a tak přestávají prodávat letenky na lety od 14. do 16. února.

Ukrajinská vláda dnes přislíbila, že ponechá vzdušný prostor otevřený, nehledě na hrozbu ruské invaze, uvedla agentura AFP s odvoláním na komuniké ministerstva dopravy. "Vzdušný prostor nad Ukrajinou zůstane otevřený. Stát pracuje na tom, aby zabránil rizikům pro letecké společnosti," uvádí se v dokumentu, připomínajícím, že uzavření vzdušného prostoru je právem suverénní Ukrajiny, ale žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo.

Nehledě na otevřené nebe je pravděpodobné, že kvůli obavám pojišťoven nebude moci ve vzdušném prostoru země od pondělka létat žádná z ukrajinských leteckých společností, upozornil list Ukrajinska pravda. Výjimkou se podle něj mohou stát ruská letadla, které jsou pojištěna v Rusku, například společnosti Azur Air Ukraina, což je dceřiná firma ruské společnosti se sídlem v Krasnojarsku na Sibiři.

"Nejdůležitější je, že sama Ukrajina nevidí žádný smysl v uzavření nebe. Je to nesmysl. Podle mého názoru by to znamenalo částečnou blokádu," řekl agentuře Reuters poradce šéfa prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. "Pokud se jednotliví letečtí dopravci rozhodnou změnit svůj letový řád, rozhodně to nemá nic společného s rozhodnutími či politikou našeho státu," dodal.

O zastavení letů na Ukrajinu uvažuje například německá Lufthansa, rozhodnutí ale dosud nepadlo, uvedla agentura Reuters.

V červenci 2014 se na východě Ukrajiny během bojů ukrajinských vojsk s Ruskem podporovanými separatisty zřítil malajsijský boeing s 298 lidmi na palubě, převážně nizozemskými občany. Podle závěrů mezinárodního vyšetřování, které Rusko odmítá, stroj z letu MH-17 sestřelila ruská raketa vypálená z pozic proruských separatistů. Čtyři obžalovaní z této tragédie - tři lidé s ruským a jeden s ukrajinským občanstvím - jsou v nepřítomnosti souzeni v Nizozemsku.