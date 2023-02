Ukrajina se chystá přesunout část elektrických rozvoden pod zem, píše Forbes

Kyjev - Na Ukrajině by už do příští zimy mohly vzniknout dvě podzemní hlavní elektrické rozvodny, které budou lépe odolávat ruským vzdušným útokům. Na projektu přenesení elektrických rozvoden pod zem pracuje ministerstvo pro místní rozvoj společně s ukrajinskou energetickou společností Ukrenerho. S odvoláním na nejmenovaného činitele působícího v ukrajinském energetickém sektoru o tom napsal ve svém ruskojazyčném vydání časopis Forbes.

Umístění nejdůležitějšího zařízení elektrické rozvodny do podzemního bunkru je jediným způsobem, jak ho uchránit před zásahy raket, sdělil časopisu ředitel Centra pro energetický výzkum Oleksandr Charčenko. Hlavní nevýhoda takového řešení je ale jeho vysoká cena. Běžná elektrická rozvodna v roce 2021 vyšla asi na 30 milionů dolarů (přibližně 665 milionů korun). Cena podzemních rozvoden je ale asi o 20 až 25 procent vyšší, zjistil magazín od Jurije Kasyče, který stál v letech 2014 až 2015 v čele společnosti Ukrenerho.

Na Ukrajině je celkem 90 hlavních elektrických rozvoden a desítky tisíc menších trafostanic. Ruské rakety cílí především na velké rozvodny a od října minulého roku, kdy Rusko začalo s masivními útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, poškodily podle ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala už polovinu z nich. Přenesení všech 90 ukrajinských hlavních rozvodných stanic pod zem by vyšlo na tři miliardy dolarů (66,5 miliard korun), podotkl Forbes. Přesun všech těchto 90 zařízení by trval tři roky až pět let, odhadl Charčenko.

"Nynější úkol je co nejrychleji postavit dvě chráněné rozvodny," sdělil ale magazínu jeho nejmenovaný zdroj z ukrajinského energetického průmyslu. Tato zařízení by podle stejného zdroje mohla posloužit už během příští topné sezony.

