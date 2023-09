Ukrajina dostala z Dánska prvních deset tanků Leopard 1, hlásí média

Kyjev - Ukrajina obdržela prvních deset tanků Leopard 1 od Dánska, Nizozemska a Německa, uvedla dnes agentura Unian s odvoláním na oznámení velitelství dánských ozbrojených sil. To ohlásilo, že další tanky už jsou na cestě.

Dodané tanky "se teď mohou stát součástí ofenzívy, ve které pokračují ukrajinské síly", uvedlo velitelství a dodalo, že dánští instruktoři se podílejí na výcviku ukrajinských tankistů v Německu. "Dánsko společně s Německem dodává Ukrajině skoro stovku tanků," připomněl dánský ministr obrany Troels Poulsen a vyjádřil přesvědčení, že darované zbraně posílí Ukrajince při obraně jejich vlasti.

Tanky Leopard 1 pochází z dob studené války mezi Západem a Sovětským svazem; číslovku 1 dostaly až po zrodu jejich modernějšího nástupce Leopard 2, který byl v desítkách kusů dodán na Ukrajinu již dříve. Snímky provázející dánské prohlášení zachycují nejmodernější variantu tanku Leopard 1A5.

Minulý měsíc se v tisku objevily zprávy, že německá zbrojovka Rheinmetall zakoupila v Belgii 50 starších tanků Leopard 1, z nichž zhruba 30 po modernizaci pošle na Ukrajinu. Společnost odmítla informaci o nákupu komentovat, k záležitosti se nevyjádřila ani německá vláda.

Ukrajina se od loňského února brání ruské invazi. Kyjev se v rámci své protiofenzivy, kterou zahájil letos na začátku června, snažil od začátku letošního roku získat od západních spojenců tanky a obrněná vozidla.

Debata se vedla zejména ohledně moderních tanků německé výroby Leopard 2, kterými disponovalo hned několik evropských zemí, k jejich vývozu na Ukrajinu však potřebovaly souhlas Berlína. Německo následně souhlasilo na konci ledna po tlaku spojenců a na Ukrajinu od té doby zamířily desítky tanků Leopard 2.

Leopard 1 je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let. Tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, německá armáda už asi 20 let nepoužívá.