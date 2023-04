Ukrajina dostala systémy Patriot z Německa, USA a Nizozemska, uvedl Kyjev

Kyjev - Na Ukrajinu dorazily systémy protivzdušné obrany Patriot ze Spojených států, Německa a Nizozemska, oznámil dnes náměstek ukrajinského ministra obrany, generál Oleksandr Pavljuk. V úterý média informovala s odvoláním na web německé vlády o dodávce neupřesněného množství odpalovacích zařízení a raket Patriot z Německa.

"Tyto systémy protivzdušné obrany umožní ubránit se před útoky ruských střel s plochou dráhou letu a před bezpilotními letouny," napsal na sociální síti generál Pavljuk a poděkoval partnerům za toto významné posílení protivzdušné obrany Ukrajiny.

Ukrajinské úřady hlásí prakticky každý den nové obětí ruských náletů a raketových útoků v řadách civilistů.

Dodávku "patriotů pro patrioty" potvrdil také ministr obrany Oleksij Reznikov, který na twitteru napsal, že poprvé požádal o tyto zbraně během návštěvy USA v srpnu 2021. Tehdy slyšel, že je to nemožné.

"Dnes je naše krásné ukrajinské nebe bezpečnější, protože systémy protivzdušné obrany Patriot dorazily na Ukrajinu. Naši obránci jejich obsluhu zvládli tak rychle, jak jen mohli. A naši partneři dodrželi slovo," ocenil ministr a poděkoval Američanům, Němcům a Nizozemcům. "Společně vyhrajeme," zdůraznil.

Patrioty jsou podle mluvčího ukrajinského letectva Jurija Ihnata s to ničit cíle do vzdálenosti až 150 kilometrů. V případě varianty Patriot PAC-3 jsou dokonce schopny sestřelovat balistické rakety, jako jsou ruské rakety Iskander-M, do vzdálenosti 40 kilometrů, napsala agentura Unian. Připomněla, že šéf ukrajinské diplomacie označil dodávku těchto zbraní za další psychologický přelom svědčící o tom, že padlo další tabu ohledně vyzbrojování Ukrajiny.

Deník Ukrajinska pravda v úterý uvedl, že Německo slíbilo Ukrajině předat jednu baterii, která obvykle čítá od čtyř do osmi odpalovacích zařízení. Z každého lze odpálit čtyři rakety. Výcvik v USA v obsluze těchto zbraní ukončili ukrajinští vojáci v březnu. Obsluha jedné baterie vyžaduje podle agentury AP asi 90 mužů.

Dodávku systému Patriot dnes potvrdila zákonodárcům v Berlíně německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Ministryně podle agentury AP také uvedla, že Německo dodalo druhý ze čtyř systémů protivzdušné obrany středního dosahu IRIS-T, které loni přislíbilo.

Experti podle AP varovali, že účinnost systému Patriot je omezená a nemusí vést k obratu ve válce, i když posílí arzenál Ukrajiny proti jejímu většímu nepříteli. Systém poprvé zařadily USA do výzbroje v 80. letech 20. století. Stojí přibližně čtyři miliony dolarů (asi 85 milionů Kč) za raketu a každé odpalovací zařízení stojí asi deset milionů dolarů (asi 213 milionů Kč). Za takovou cenu by nebylo výhodné používat Patriot k sestřelování mnohem menších a levnějších íránských dronů, které Rusko nakupuje a používá proti Ukrajině, upozornili analytici.

Bojově byl systém poprvé nasazen v roce 1990 během války v Perském zálivu, a to v Izraeli a Saúdské Arábii, kde jeho účinnost při ničení iráckých raket Scud sovětské konstrukce dosahovala podle internetové encyklopedie 40, resp. 70 procent. Tyto údaje ale byly následně zpochybňovány jako nadsazené.

Ruská redakce BBC o víkendu připomněla, že podle amerických tajných dokumentů, které unikly na internet, se ukrajinská protivzdušná obrana z 89 procent opírá o sovětské protiletadlové rakety Buk a S-300, jejichž zásoby docházejí. Ukrajinci kromě toho používají také přenosné protiletadlové řízené střely a protiletadlové kanóny.