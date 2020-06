Udržení bloků Dukovan v provozu do roku 2047 bude stát 55 miliard

Dukovany (Třebíčsko) - V Jaderné elektrárně Dukovany předpokládá firma ČEZ investice za 55 miliard korun, aby udržela její čtyři bloky v provozu ještě 25 až 27 let. Zároveň pokračuje v přípravách na stavbu nového bloku Dukovan. Obnovování zařízení teď ročně stojí 1,5 až dvě miliardy korun, částka se bude postupně zvyšovat. Novinářům to dnes řekl nový ředitel dukovanské elektrárny Roman Havlín. Řízení Dukovan převzal 1. června od Miloše Štěpanovského.

Dukovanské bloky byly zprovozňované v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ předpokládá, že by mohly dodávat elektřinu v součtu 60 let. Odstavované by tedy měly být mezi lety 2045 až 2047. Stavba nového dukovanského bloku by mohla začít kolem roku 2029, fungovat by pak podle dřívějších údajů firmy mohl začít v roce 2036. Po určitou dobu by tedy elektrárna měla pět bloků.

"Výhled na provoz stávajících Dukovan vychází z platné technicko-ekonomické studie," řekl dnes ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. Uvedl, že studie byla vytvořená na základě mnoha hodnocení stavu zařízení, bezpečnostních požadavků a například i toho, jak se bude vyvíjet trh s elektřinou. Studie se podle Zronka pravidelně znovu ověřuje.

Modernizace dukovanské elektrárny stála v posledním desetiletí celkem 20 miliard korun. Roční investice budou podle Havlína stoupat. Kolem roku 2028 by to mělo být už kolem 2,5 miliardy, s dalším růstem částky ČEZ počítá někdy v polovině 30. let. Obnova se bude týkat většiny zařízení. "S výjimkou reaktorů a některých velkých komponent," uvedl. Další projekty jsou zaměřené na snížení odběru vody z řeky Jihlavy.

Dukovany zatím potřebují až 57 milionů metrů krychlových vody za rok. K úsporám už přispívá výměna části vestaveb chladicích věží. "Další významnou investicí, která nastane již letos, bude úprava surové vody," řekl Havlín. ČEZ plánuje, že v Dukovanech vyzkouší speciální technologii na čištění vody. "Jelikož je to velmi drahá investice, v příštím roce se chystáme spustit pilotní projekt," uvedl ředitel. Pokud se projekt osvědčí, mohl by podle něj odběr surové vody pro potřeby Dukovan klesnout o deset až 25 milionů metrů krychlových za rok.

Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývají asi pětinu spotřeby elektřiny v ČR. V provozu jsou teď všechny bloky. Kvůli koronaviru zavedla elektrárna bezpečnostní opatření, postupně se už vrací ke standardnímu režimu. Žádný případ covidu-19 mezi zaměstnanci podle ředitele nebyl.

Stavbu nového bloku Dukovan připravuje Elektrárna Dukovany II, dceřiná firma ČEZ. Do poloviny roku 2024 by měl počet jejích zaměstnanců stoupnout z nynějších 70 na 160, řekl generální ředitel Petr Závodský. V té době už by podle něj měla být vyjednaná smlouva s vybraným dodavatelem bloku. Před začátkem stavby by podle Závodského mělo ve firmě Elektrárna Dukovany II pracovat asi 600 expertů. Měli by kontrolovat výstavbu a pak tvořit základ personálu, který zajistí spouštění a provoz nového jaderného zařízení.