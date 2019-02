Kvůli teplému počasí skončila oficiálně k 26. únoru 2019 údržba bruslařské dráhy na lipenské přehradě. Na ledě se začaly objevovat kaluže a povrch je přes den rozměklý. Nelze vyloučit, že její část u Horní Plané budou moci lidé využívat ještě do konce týdne. Údržba lipenské dráhy letos trvala 30 dní. Je to skoro dvakrát déle než loni, kdy se na přehradě bruslilo 16 dní. ČTK to řekl Pavel Pechoušek z Turistického spolku Lipenska. ČTK/Pancer Václav