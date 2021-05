Uber v prvním čtvrtletí snížil ztrátu, dál těží z poptávky po rozvozu jídel

San Francisco - Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber snížil v prvním čtvrtletí čistou ztrátu na 108 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč) z téměř tří miliard USD před rokem. Zatímco jeho hlavní podnikání dál strádá kvůli pandemii, firma těží ze silné poptávky po rozvozu jídel ve své divizi Uber Eats. Výsledek, který Uber oznámil po skončení středečního obchodování na burze, ale ovlivnil i výnos z prodeje divize robotických automobilů.

Výnosy ze zprostředkování jízd se v prvních třech měsících meziročně snížily o 65 procent. Toto podnikání muselo ustát náklad 600 milionů dolarů na urovnání sporu a poskytnutí výhod britským řidičům. Uber Eats do společné pokladny naopak meziročně odvedl o 230 procent více. Celkové tržby podniku klesly o 11 procent na 2,9 miliardy dolarů (62,2 miliardy Kč).

Šéf Uberu Dara Khosrowshahi i přes vykázanou ztrátu čeká citelné zlepšení. Akcie Uberu tak po skončení obchodování mírně posílily.

Společnost v dubnu uvedla, že březen byl nejlepší měsíc v její téměř 12leté historii. Nejvíce rezervací od začátku pandemie zaznamenala služba zprostředkování jízd a poptávka po dodávkách jídla byla větší než příliv kurýrů. Oživení táhne především Severní Amerika, a to díky vyšší míře proočkovanosti a uvolňování protipandemických opatření.

Měřítkem hrubého provozního zisku EBITDA skončil Uber ve ztrátě 359 milionů dolarů. To je ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 100 milionů méně. Analytici podle ankety společnosti Refinitiv v průměru očekávali, že společnost vykáže upravenou ztrátu EBITDA kolem 452 milionů USD. Uber očekává, že bude podle tohoto měřítka ziskový do konce roku. To je o tři měsíce později, než jeho rival Lyft, který tento týden uvedl, že začne vykazovat upravený provozní zisk od třetího čtvrtletí.