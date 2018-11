Praha - Na smíchovském nádraží vznikne autobusový terminál, záchytné parkoviště a také se posune současná lávka pro pěší, aby se z ní dalo scházet přímo na perón. Vyplývá to ze studie, kterou si nechal vypracovat Institut plánování a rozvoje (IPR) a kterou má ČTK k dispozici. Výstavba je součástí celkové proměny smíchovského nádraží, kde má v následujících letech vzniknout nová čtvrť s bytovými domy, kancelářskými prostory nebo školou. Investorem je společnost Sekyra Group. Studii již projednal IPR s Prahou 5 či občany.

V první fázi by měla být přesunuta lávka, která vede od nynějšího vyústění Radlické ulice přes koleje. Nově by z ní měli mít lidé možnost sestoupit či sjet po eskalátorech na nástupiště.

V další fázi vyroste naproti současné nádražní budovy přes koleje parkovací dům se záchytným parkovištěm a terminál pro autobusy. Zajíždět sem budou příměstské a dálkové linky. Postupně se sem z autobusového nádraží Na Knížecí přesunou podle plánu architektů příměstské autobusové linky a část linek MHD, která ale bude zastavovat před nádražní budovou.

Na Knížecí budou i nadále autobusy veřejné dopravy jezdit, ale nebudou zde mít konečnou a parkoviště. Počet autobusů končících Na Knížecí by se měl postupně snížit asi na polovinu. Na části současného stanoviště má vyrůst nová veřejná budova. V minulosti se mluvilo o tom, že by tu mohl mít jedno ze svých sídel magistrát. Konkrétní návrhy ale schváleny nebyly.

Ve třetí fázi proměny Smíchova nad kolejemi vznikne autobusový terminál s nájezdem od Nádražní ulice. Pokud bude terminál nad kolejemi vystavěn, Na Knížecí zanikne stanoviště příměstských autobusů. Moderní terminál bude nad kolejišti a částečně nad současnou budovou nádraží.

Změny čekají rovněž hlavní budovu smíchovského nádraží. Ta bude obnovena ve své původní podobě. Zbourány budou například přístavky se stánky s občerstvením, alkoholem a dalším zbožím, které jsou před budovou směrem k tramvajovým zastávkám.

Projekt Smíchov City na místě bývalého smíchovského nákladového nádraží by se mohl začít stavět na konci letošního roku. První fáze se týká 25.000 metrů čtverečních a zahrnuje tři samostatné domy v blízkosti autobusového nádraží Na Knížecí. Hotové mají být za dva roky. Celkem projekt zahrnuje 216.099 metrů čtverečních pozemků a dokončen by mohl být zhruba za 12 až 15 let. Bydlet v něm má až 3300 lidí.