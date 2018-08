Postoloprty (Lounsko) - Mezi Postoloprty a Bitozevsí na Lounsku byl dnes otevřen téměř čtyři kilometry dlouhý úsek dálnice D7. Jeho výstavba trvala necelé dva roky a stála zhruba 438 milionů korun. Největší komplikací při stavbě byla nutnost zbourat již téměř postavený nadjezd, když vyšlo najevo, že jeho beton je nekvalitní, řekl dnes novinářům generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

"Ukázalo se, že nadjezd není postaven kvalitně. Zhotovitel ho musel na základě našich poznatků zbourat a na vlastní náklady postavit znovu. Bylo to v jeho režii, protože práci neodvedl kvalitně. Chybu ale přiznal a napravil," řekl Kroupa. Podle zástupců firmy Sdružení R7 Postoloprty byl problém v nekvalitním betonu z místní betonárny v Jirkově, škodu bude společnost chtít po vyčíslení všech nákladů od betonárny zaplatit.

Ke kompletnímu dokončení dálnice D7 zbývá postavit ještě pět úseků v celkové délce 36 kilometrů. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) by měly být v ideálním případě dostavěny do roku 2024. V příštím roce by měla začít stavba úseku u Panenského Týnce, výběrové řízení chce příští rok ŘSD vyhlásit pro úseky Louny a Chlumčany.

Dálnice D7 spojuje Prahu se severem Čech a dále se Saskem. Na její trase leží například průmyslová zóna Triangl, jejíž napojení je pro tamní investory klíčové. Dálnice postupně nahrazuje nevyhovující silnici I/7, která již nedokázala pojmout hustý provoz. Nebezpečné byly i nepřehledné horizonty a nevyhovující šířkové uspořádání. Na úseku u Postoloprt budou v následujících dnech ještě pokračovat drobnější stavební práce, například na vegetačních úpravách.