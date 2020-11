Týmy Budějovic a Bohemians po dvou měsících dohrají 5. kolo

České Budějovice - Dohrávka týmů z druhé poloviny tabulky mezi Českými Budějovicemi a Bohemians 1905 ve středu zkompletuje 5. kolo první fotbalové ligy. Zápas se měl původně uskutečnit už před dvěma měsíci, kvůli koronaviru byl ale dvakrát odložen. Jihočeši se pokusí potvrdit překvapivou nedělní výhru 4:2 na Spartě a vylepšit 14. místo v tabulce. Jedenáctí Pražané zase chtějí navázat na vítězství 2:0 nad Teplicemi.

České Budějovice na Letné dosáhly na první výhru v ligové sezoně a v nejvyšší soutěži zvítězily poprvé po devíti zápasech. Doma však Dynamo jako jediné v tomto ročníku ještě nebodovalo a ze tří utkání tam má hrozivé skóre 1:10.

"Výhru jsme už potřebovali jako sůl. To, že se nám povedla na Spartě, že jsme při tom dali čtyři góly a došli k ní výkonem, jaký jsme podali, ty tři body jen zvedá. Věřím, že nám to pomůže do další práce. Je důležité, abychom na to vítězství navázali dalšími třemi body doma s Bohemkou," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Zatímco Dynamu se dosud nevedlo doma, Bohemians se nedařilo venku. Ze tří zápasů této ligové sezony "Klokani" na hřištích soupeřů získali jediný z celkových 10 bodů a dali tam pouze jeden gól.

Pražané vyhráli tři z posledních čtyř ligových zápasů s Budějovicemi, na jihu Čech však zvítězili pouze v jediném z posledních sedmi duelů. "Nemyslím si, že by se Dynamo v našich očích teď po výhře na Spartě nějak změnilo. Budějovice mají svoji kvalitu, ale v předchozích zápasech nebodovaly. Na Spartě naplno ukázaly, že jsou brejkovým mužstvem. V týmu mají hráče, kteří dokážou dávat góly. Současně ale i ty, kteří umí tým pozvednout, pokud se nedaří. Absolutorium zaslouží celý tým," uvedl asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Zápas začne ve středu v 17:00 a kvůli trvajícím omezením z důvodu koronavirové pandemie v Česku se bude hrát bez diváků. Utkání se mělo původně uskutečnit 25. září, kvůli covidu-19 v domácím týmu bylo odloženo na 28. října. Odehrát se však nemohlo ani v druhém termínu, protože v té době byly sportovní soutěže kvůli zhoršené koronavirové situaci v zemi na měsíc přerušeny.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 5. kola: Dynamo České Budějovice (v tabulce: 14.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: středa 25. listopadu, 17:00. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Flimmel - Denev (video). Bilance: 24 9-7-8 37:34. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - P. Novák, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Brandner, Šulc, Mészáros - Van Buren. Bohemians: Le Giang - Jindřišek, Hůlka, Bederka, Schumacher - Vacek, Ljovin - Vaníček, Hronek, Květ - Pulkrab. Absence: Ledecký, Matějka - Bartek, Dostál, Pokorný, Valeš (všichni zranění), Krch, Hašek, Vodháněl, Nečas, Puškáč (všichni nemoc). Disciplinární ohrožení: P. Novák (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Brandner, Javorek - Hronek (všichni 2). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli 3 z posledních 4 vzájemných ligových zápasů a pokaždé při tom dali 3 branky - poslední 3 vzájemné duely v nejvyšší soutěži pokaždé skončily výsledkem 3:2 a v posledních 5 ligových utkáních dal vítěz vždy 3 branky - Č. Budějovice neprohrály doma v lize s Bohemians 6 z posledních 7 utkání - utkání bylo kvůli koronaviru 2x odloženo - Č. Budějovice díky nedělní výhře 4:2 na Spartě poprvé v ligové sezoně naplno bodovaly, předtím v nejvyšší soutěži 9x za sebou nezvítězily - Č. Budějovice prohrály doma v lize 4x za sebou a na svém stadionu jako jediný tým v této sezoně ještě nebodovaly - Bohemians vyhráli 2 z posledních 3 kol - Bohemians venku v lize nezvítězili 4x po sobě a v této sezoně nejvyšší soutěže tam získali jediný z celkových 10 bod Tabulka: 1. Slavia 8 7 1 0 26:2 22 2. Sparta 8 6 0 2 23:13 18 3. Olomouc 8 5 2 1 14:7 17 4. Plzeň 8 5 1 2 19:12 16 5. Jablonec 8 4 1 3 12:8 13 6. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 7. Pardubice 8 4 1 3 9:10 13 8. Zlín 8 4 0 4 11:11 12 9. Karviná 8 3 3 2 9:11 12 10. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 11. Bohemians 1905 7 3 1 3 10:9 10 12. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 13. Mladá Boleslav 8 2 2 4 10:13 8 14. České Budějovice 7 1 3 3 9:16 6 15. Teplice 8 2 0 6 9:17 6 16. Brno 8 1 2 5 7:18 5 17. Opava 8 1 2 5 6:18 5 18. Příbram 8 0 2 6 5:23 2