Tým MRG bude na Dakaru štíhlejší, nasadí jen Engela a Michka

Praha - S menším počtem závodníků oproti předešlému ročníku i původním plánům se v lednu představí na Rallye Dakar český tým Orion - Moto Racing Group (MRG). Zastupovat ho budou motocyklisté Martin Michek a Milan Engel, kteří se pokusí atakovat umístění v elitní dvacítce.

"Letošní rok byl komplikovaný pro všechny. Měli jsme nějaký plán, ale v březnu vše vzalo za své. Vše se měnilo. Nakonec jsme odjeli i nějaké závody, ale to, co jsme potřebovali, písek a duny, jsme viděli jen v televizi," řekl manažer týmu Ervín Krajčovič na dnešní on-line tiskové konferenci.

MRG původně plánoval, že na Dakar vyšle tři motocyklisty a poprvé v týmové historii i buggynu, kterou měl řídit zkušený autokrosař Václav Fejfar. "Museli jsme se s tím smířit. Buggyna Vaška je před dokončením, ale on je závodník a řekl, že s neotestovanou buggynou nepojede, což je logické. Navíc pak měl zdravotní problémy," uvedl Krajčovič. Jeho tým opustil i Libor Podmol. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu se kvůli vlastním partnerům rozhodl založit svůj tým.

Zúžení týmu ale nakonec Krajčovič vzhledem ke složité ekonomické situaci při pandemii koronaviru uvítal. "Snížili jsme počet lidí na polovičku a musím říct, že ekonomicky je to ideální. Kdybychom měli o závodníka více, tak bychom měli problémy vše ukočírovat," přiznal šéf týmu MRG.

Engel i Michek patřili na minulém Dakaru k nejlepším českým jezdcům a uspět chtějí i ve 43. ročníku. Zkušenějšího Engela čeká již sedmý start na slavné soutěži, Michek pojede podruhé. "Každý Dakar píše jiný příběh. V minulém to nebylo tak, jak jsem chtěl. Měl jsem pár karambolů. Teď jsem zvědavý, co nabídne nový," řekl Engel, jenž letos obsadil 26. místo. "Věřím, že je reálné, abych bojoval o dvacítku. Stejně jako Martinovi se mi tam podařilo se motat," podotkl Engel, jehož maximem je 15. místo z roku 2019.

Michek se na Dakaru představil letos v lednu poprvé a ještě dvě etapy před koncem byl průběžně čtrnáctý, poté však zaplatil nováčkovskou daň, když mu došel benzín. Nakonec dojel 23., třetí mezi nováčky.

"Opět platí, že na Dakar chci jet závodit a vydat ze sebe nejvíce, co půjde. Pokud budu padesátý a dám do toho vše, je to ok. Minule nikdo nečekal, že to bude tak dobré a nakonec skončím třetí mezi nováčky. V hlavě mám krásné vzpomínky, ale jedeme od nuly a může se stát cokoliv. Mohu být dvacátý třicátý nebo taky desátý či patnáctý. Dakar je nevyzpytatelný. Chci hlavně dělat radost fanouškům, aby měli důvod rallye sledovat," podotkl Michek.

Přední český motokrosař má za sebou hodně specifickou sezonu, ve které ho trápily velké zdravotní problémy a po selhání jater byl v nemocnici. "Sáhl jsem si na dno. Po závodě v Dalečíně mě zaskočila zvláštní věc, podle doktorů má u nás podobné problémy každý rok patnáct lidí a deset z nich to nepřežije. Čtyři z pěti pak musí na transplantaci. Jsem rád, že jsem jeden z patnácti, který tento boj vyhrál. Vstal jsem z mrtvých, když to tak řeknu," prohlásil Michek.