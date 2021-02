Tvůrci nových klipů se vydali do hor, na stadion i k moři

Praha - Tvůrci a interpreti nových klipů populární hudby se vydali do slovenských hor, na stadion na pražském Žižkově nebo k moři do Slovinska. Kapela Vypsaná fixa klip k písni Ester jede pryč virtuálně umístila do již neexistující pardubické synagogy. Videoklip Cíl skupina Poetika natočila ve Vysokých Tatrách. Zpěvačka Lenka Nová videoklip Pro Boha natočila sama během svého pobytu ve Slovinsku. Skupina Prago Union situovala klip k písni Olympionik na stadion na pražském Žižkově. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Kapela Vypsaná fixa připravila další klip Ester jede pryč ze svého zatím posledního alba Kvalita. Režie se opět, jako u posledních klipů, ujal baskytarista Daniel Oravec alias Mejn. "Při jednom z našich koncertů nás basák Mejn tajně natočil a záběry použil do písně Ester jede pryč. Náš koncert pak virtuálně umístil do již neexistující pardubické synagogy, která je takovou zvláštní základnou celé písně. Když jsem před mnoha lety bydlel v Pardubicích přímo v centru na Kulatým rohu, tak jsem z okna právě koukal na místo, kde kdysi tato židovská synagoga stála," uvedl textař a kytarista Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi. "Její osud bohužel korespondoval s osudem místních Židů, který v roce 1942 odvezli do koncentráků, kde je povraždili. Zpátky se jich vrátilo jen pár. Synagoga stála dál, ale neměl ji kdo používat. Co nedokázali Němci, zvládli komunisti. Stavba sešla a nakonec byla v roce 1959 zbourána. Je to důležitá historie našeho města a nemělo by se na to zapomenout," dodal.

Skupina Poetika uzavírá skladbou Cíl trilogii písní a videoklipů Identity se speciálními hosty. Pozvání ke spolupráci přijala Katarína Knechtová. Autorem textu je raper kapely Poetika Eduard Rovenský. Za videoklipem natáčeným ve Vysokých Tatrách stojí tvůrčí dvojice Ondřej Kudyn a Ondřej Brejška. "V textu jsem se snažil zachytit okamžiky lidské nejistoty. Chvíle kdy člověku pomůže nepodléhat vnitřní panice z okamžiku, ale myslet na to, že po každé noci znovu vyjde slunce. Kdy je potřeba si uvědomit, že tou nejcennější věcí je život sám, v celé své kráse," podotkl autor písně Rovenský.

Lenka Nová videoklip Pro Boha ke svému posledního albu Dopisy natočila sama během svého pobytu ve Slovinsku, kde částečně trávila podzimní lockdown. Moře ve Slovinsku se stalo kulisou pro text Lukáše Pavláska. "Síla moře, které se mění každý den, změny počasí, velké vlny, silný vítr a druhý den až dusivé ticho a hladina jako olej, to vše evokuje sílu něčeho nad námi, nad čím nemáme moc a co tu přetrvává dlouhé věky a naše životy mezitím přicházejí a odcházejí. Právě na těchto místech jsem často viděla lidi, jak dlouze hledí do dáli, dobíjejí baterky a možná přemýšleli nad tím, co se právě děje, co bude dál, a čekali na odpovědi," uvedla.

Kapela Prago Union dokončila klip k písni Olympionik z desky Perpetuum Promile. V klipu režiséra Luboše Svobody se básník a raper Kato zhostil hlavní role všestranného sportovce, který se vrhnul do různých olympijských disciplín od boxu, šermu, biatlonu, taekwonda až po překážkový běh. "Během jednoho dne jsem vyzkoušel snad dvacet sportů. Jen to převlékání na place v zimním počasí... ale myslím, že to stálo za to," podotkl raper.