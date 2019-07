TVEL: Dukovany získají jaderné palivo takzvané třetí generace

Praha - Jaderná elektrárna Dukovany získá do budoucna od firmy TVEL nové palivo takzvané třetí generace s označením RK-3+. Společnost, která patří ruské státní společnosti Rosatom a vlastník elektrárny, polostátní firma ČEZ, podepsaly dohodu o použití tohoto paliva v dukovanské elektrárně. TVEL o tom dnes informoval ČTK.

S Rusy má ČEZ v Dukovanech uzavřenou smlouvu o dodávce paliva do konce provozu nynějších bloků. TVEL dodává nyní palivo také do druhé tuzemské jaderné elektrárny v Temelíně. Rosatom patří o zájemce o stavbu nového jaderného bloku, který by měl vzniknout v Dukovanech.

Kdy by mohla začít moravská elektrárna palivo nové generace využívat, TVEL nespecifikoval. Uvedl pouze, že ještě před samotným zavezením do reaktoru bude nové palivo podrobeno náročnému licencování ze strany Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle ruské firmy budou využity zkušenosti s provozem analogického typu souborů ze čtvrtého bloku Kolské jaderné elektrárny na severu Ruska.

"Zásadním rozdílem palivové kazety typu RK-3+ proti předchozím generacím je vylepšená konstrukce, která zlepšuje fyzikální a hydraulické vlastnosti paliva. Nové uspořádání umožňuje mimo jiné dosahovat větších rozestupů palivových proutků, což optimalizuje poměr vody a uranu v aktivní zóně reaktoru a celkově zvyšuje efektivitu provozu jaderného paliva. Ve výsledku tak bude možné mírně prodloužit palivovou kampaň a dál optimalizovat provoz," uvedl viceprezident společnosti TVEL Alexandr Ugrjumov.

"Jaderné elektrárny fungují desítky let a v průběhu času samozřejmě prochází modernizací, protože za tak dlouhou dobu se vývoj značně posouvá a elektrárna musí držet krok s dobou. A to platí i pro toto palivo, které bude i efektivnější," řekl dnes ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Dukovanská elektrárna je v provozu od roku 1985, pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v ČR. Loni dodala do sítě 14,25 TWh elektřiny. ČEZ prověřuje možnosti provozu nynějších bloků přibližně do roku 2045. TVEL je jediným dodavatelem paliva pro ruské jaderné elektrárny. Palivem zásobuje 76 reaktorů v 15 zemích.

O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Kromě Rosatomu jde o francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a severoamerický Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové. Z jaderných zdrojů se loni vyrobila asi třetina elektřiny v ČR.