TV Nova a portál Voyo připravují 46 nových původních projektů

Praha - TV Nova a placený portál Voyo aktuálně připravují 46 nových původních projektů, mezi nimi je například fantasy série s názvem Vědma. V mysteriózním příběhu ztvární důležité postavy Dagmar Havlová a Jaroslav Dušek. Mezi projekty, které představí divákům v následujících sezonách, bude také duchařský seriál s Miroslavem Donutilem v roli léčitele, příběh o dopadení spartakiádního vraha nebo první český stand-up speciál. Programová nabídka se významně rozšíří o dokumentární tvorbu. Novináře o tom dnes informoval ředitel vývoje TV Nova a Voyo Michal Reitler.

"Novinkami, které aktuálně chystáme, ať už ve fázi vývoje, nebo už máme roztočeno, vysíláme nejen jasnou zprávu externím tvůrcům, jaké typy projektů jsou v našem hledáčku, ale také ke svým divákům," uvedl Reitler.

Záhady a napětí slibuje "duchařský" seriál Za domem v lese s Miroslavem Donutilem v hlavní roli. Komediální žánr bude v nadcházejících sezonách zastoupen například rodinným seriálem Taneční v režii Jiřího Vejdělka, který zavede diváky do prostředí tanečních kurzů na typickém českém maloměstě. Do Chorvatska zavedou diváky hned dva připravované projekty – Dobro došli a Bóra. V Dobro došli bude Jakub Štáfek spolu se slovenskou herečkou Alžbětou Ferencovou objasňovat zločiny českých a slovenských turistů. Bóra pak přinese komediální detektivku o skupince Čechů a Slováků účastnících se na ostrově uprostřed Jadranu kurzu s názvem Setkání se smrtí.

Řady úspěšných sérií Voyo Originál inspirovaných skutečnými osobnostmi, událostmi nebo kriminálními případy, jakými byly Případ Roubal, Guru, Jitřní záře, Iveta nebo Král Šumavy, rozšíří další novinky. Miluju tě navždy, táta bude šestidílná minisérie o dojemné cestě Jaroslava Bergera za spravedlností pro jeho mrtvého syna Dominika. Poctou nedávno zesnulé legendě československé kriminalistiky Jiřímu Markovičovi bude minisérie s pracovním názvem Straka o dopadení tzv. spartakiádního vraha Jiřího Straky. Své druhé a třetí řady se dočká Král Šumavy: Fantom temného kraje.

Nabídku hrané tvorby, zábavních formátů a reality show nově doplní i dokumentární pohledy na témata, která hýbou nejen českou společností. Jedním z prvních dokumentárních projektů bude seriál s pracovním názvem Lebo medveď. Projekt v režii oceňovaného slovenského dokumentaristy Mira Rema přinese emotivní příběhy plné napětí, ale mnohdy i absurdního humoru, za nimiž stojí medvěd hnědý, který na Slovensku každoročně plní stránky novin a názorově rozděluje slovenskou společnost. Kariéru zpěvačky Ivety Bartošové bude mapovat třídílný dokument Málo mě znáš.

Dalším z nových žánrů je stand-up speciál. Prvním se stane představení Celebrity – autorský pohled Ondřeje Sokola nejen na svět kolem nás, ale i na jeho kolegy a na vlastní kariéru.

Nova byla loni třetí nejsledovanější televizní skupinou v divácké kategorii nad 15 let s podílem 26,4 procenta. Nejsledovanější se popáté v řadě stala Česká televize s podílem 31,74 procenta. Druhá skončila Prima s 26,9 procenta a třetí Nova zůstala na 26,4 procenta. Nova však vedla v diváckých skupinách do 54 i 69 let. Voyo je největší lokální SVOD službou v České republice a na Slovensku. V obou zemích celkem překonalo hranici půl milionu platících uživatelů.