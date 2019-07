Turisté se mohou zapojit do kampaně na omezení odpadků v KRNAP

Praha - Omezit znečišťování Krkonošského národního parku (KRNAP) odpadky chce další etapa osvětové kampaně Není zvěř jako zvěř, kterou dnes na tiskové konferenci představili ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a ředitel správy parku Robin Bönisch. V rámci kampaně mohou návštěvníci parku slíbit Krakonošovi, že to, co si do hor s sebou přinesou, si také odnesou. Ročně se v KRNAP vysbírají při úklidových akcích zhruba tři tuny odpadků, ročně tam odpadky pohodí téměř čtyři miliony návštěvníků parku.

Slib budou moci zájemci podepsat tento víkend od 19. do 21. července na deseti nejfrekventovanějších křižovatkách parku, například na rozcestí před Mumlavským vodopádem nebo na Medvědíně u horní stance lanovky. "Umístíme zde stánky s personálem, lektory a dobrovolníky, kteří se pokusí každého procházejícího návštěvníka zastavit, oslovit a přesvědčit ho k deklaraci slibu. Budou také lidem vysvětlovat, které druhy odpadků se nejvíce v parku vyskytují," uvedl tiskový mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Slib je možné už teď podepsat na internetu.

"Možná se jednou budeme do Krkonoš jezdit dívat na to, jak vypadá les, protože naše děti už ho běžně neuvidí. Věřím, že taková osvěta je lepší, než chytat viníky na místě a dávat jim tisíce korun pokuty," řekl Brabec. Kampaň Není zvěř jako zvěř zahájená na konci května nabádá dospělé i děti ke sběru odpadků pomocí aktivit pro děti i dospělé. Druhy odpadků jsou v rámci ní pojmenovány podle zástupců ze zvířecí a rostlinné říše. Veřejnost se tak hlavně na sociálních sítích setkává například s petlahvoněm odhozencem nebo obalíkem sušenkovitým.

Dobrovolníci návštěvníkům také vysvětlí, že by měli pomoci sbírat i odpadky pohozené jinými lidmi, jinak nebude mít slib smysl. Zájemci si budou moci vzít sběrovou tašku, do které mohou sbírat nepořádek a na stanovištích nebo ve městech je pak vyhodit. "Máme vrchol turistické sezóny, takže doufám, že to bude mít dopad až na tisíce návštěvníků," dodal Drahný.

Podle Brabce trpí znečištěním odpadky také ostatní národní parky. NP Šumava ročně sesbírá zhruba tunu odpadků od dvou milionů návštěvníků. V NP Podyjí zanechá 300.000 návštěvníků ročně zhruba dvě tuny odpadků. České Švýcarsko sesbírá po 1,2 milionu návštěvníků 3,5 tuny odpadků ročně.