Turecký projekt Adularya se nepodařilo prodat ani napodruhé

Praha - Nedokončený turecký projekt Adularya, na kterém se podílely české firmy, se nepodařilo prodat ani napodruhé. ČTK to dnes sdělila mluvčí státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Michaela Lagronová. Podobně jako při tendru v lednu letošního roku podle ní nikdo nepodal nabídku. Projekt obsahuje nedokončenou hnědouhelnou elektrárnu Yunus Emre a sousední lignitový důl.

"Dostali jsme oficiální informaci od tureckého správcovského fondu TMSF, který organizoval oba tendry na prodej elektrárny Adularya, že se žádný zájemce nepřihlásil. V nadcházejících týdnech budeme tak v této věci připravovat další trojstranné jednání s tureckou stranou," uvedla dnes Lagronová. Jednání se podle ní budou účastnit zástupci české a turecké administrativy a fondu TMSF, který elektrárnu nyní spravuje.

Projekt byl jedním z důvodů, které přivedly do úpadku společnost Vítkovice Power Engineering, která byla hlavním dodavatelem stavby. Uhlí údajně neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Dostavba by mohla přijít až na více než tři miliardy korun. Situaci navíc ztížila skutečnost, že po pokusu o puč v Turecku holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu.

Proti lednovému pokusu byly podmínky aktuálního tendru změněny, byla stanovena mírně nižší vyvolávací cena. V lednu byla minimální cena projektu stanovena na 1,4 miliardy tureckých lir (asi 5,6 miliardy korun), nyní to bylo 1,1 miliardy tureckých lir (asi 4,4 miliardy korun).

Česká exportní banka (ČEB) půjčila na projekt Adularya téměř 12 miliard korun. Celková pojistná angažovanost státní pojišťovny EGAP je pak podle dřívějších informací 16,1 miliardy korun Kč, nesplacená výše jistiny úvěru ČEB byla 11,7 miliardy Kč. Turecký státní fond TMSF, ČEB i EGAP se nedokončenou elektrárnu stále snaží prodat.

Náměstek ministra zahraničí Martin Tlapa v polovině června uvedl, že Turecko letos na podzim navštíví premiér Andrej Babiš (ANO). Detaily programu i přesné datum návštěvy se podle něho budou ještě řešit. Je pravděpodobné, že jedním z témat návštěvy bude právě Adularya.

"Situaci vidíme takto - je tady elektrárna, která je téměř dostavěná, a chybí velmi málo, aby mohla fungovat. Přáním všech zúčastněných je, aby se to stalo. My, jako ministerstvo, jsme připraveni udělat vše pro to, aby elektrárna zprovozněna byla," uvedl v červnu náměstek tureckého ministra energetiky a vodních zdrojů Abdullah Tancan.