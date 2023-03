Turecký parlament bude dnes hlasovat o vstupu Finska do NATO

Ilustrační foto - Poslanci tureckého parlamentu poté, co 2. ledna 2020 schválili možnost vyslání vojáků do Libye.

Ilustrační foto - Poslanci tureckého parlamentu poté, co 2. ledna 2020 schválili možnost vyslání vojáků do Libye. ČTK/AP/Burhan Ozbilici

Ankara - Turecký parlament bude na své dnešní schůzi hlasovat o přistoupení Finska do NATO. Napsala to agentura AFP. Poslanecká schůze začne ve 13:00 SELČ a očekává se, že ratifikace bude hladká. Podpořil ji prezident Recep Tayyip Erdogan a dokument o vstupu Finska do aliance minulý týden schválil i parlamentní výbor pro zahraniční záležitosti. Souhlas tureckého parlamentu je poslední překážkou, která dělí Finsko od členství v NATO poté, co jeho vstup tento týden podpořil i maďarský parlament.

Finsko požádalo o vstup do Severoatlantické aliance kvůli obavám o bezpečnost po ruské invazi na Ukrajinu zároveň se Švédskem, jeho vstup ale nakonec bude rychlejší. Maďarsko i Turecko zatím ratifikaci vstupu Švédska oddalují.

Minulý týden finský prezident Sauli Niinistö podepsal zákon, který jeho zemi umožňuje do NATO vstoupit. Předtím ho schválili finští poslanci. Přijetí nového člena aliance musí schválit i všech 30 členských zemí NATO a Turecko je poslední, které tak zatím neučinilo. V pondělí přistoupení Finska ratifikoval maďarský parlament.